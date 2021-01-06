Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский рубль подал признаки жизни. Надолго ли? Валютная корзина подорожала всего на 0,06%, после вчерашнего обвала на 0,57%.

Валютная корзина подорожала всего на 0,06%, после вчерашнего обвала на 0,57%. Вчера рубль РФ тащил корзину вниз, он же сегодня поднимает её вверх.Курс доллара обвалился сразу на 0,0166 BYN до 2,5655 BYN/USD.Сегодня прервалась серия из трёх укреплений подряд, за время которой стоимость доллара успела вырасти всего на 0,0113 BYN.Доллар опустился до минимума за 16 дней.Если на торгах в понедельник объём торгов долларом превысил $75 млн. (максимум за 130 дней), то сегодня он составил всего $17 млн.Курс евро снизился на 0,0055 BYN до 3,1648 BYN/EUR. Евро покинул исторический максимум, который был установлен вчера.Курс российского рубля подскочил на 0,0222 BYN до 3,4853 BYN/100 RUB.Напомним, что в начале недели рубль РФ подорожал до максимума за четыре месяца.