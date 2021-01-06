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Белорусский рубль подал признаки жизни. Надолго ли?

06.01.2021 15:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусский рубль подал признаки жизни. Надолго ли?
Иллюстративное фото
Евро покинул исторический максимум, а доллар упал ниже минимума за две недели на бирже 6 января.

Валютная корзина подорожала всего на 0,06%, после вчерашнего обвала на 0,57%. Вчера рубль РФ тащил корзину вниз, он же сегодня поднимает её вверх.

Курс доллара обвалился сразу на 0,0166 BYN до 2,5655 BYN/USD.

Сегодня прервалась серия из трёх укреплений подряд, за время которой стоимость доллара успела вырасти всего на 0,0113 BYN.

Доллар опустился до минимума за 16 дней.

Если на торгах в понедельник объём торгов долларом превысил $75 млн. (максимум за 130 дней), то сегодня он составил всего $17 млн.

Курс евро снизился на 0,0055 BYN до 3,1648 BYN/EUR. Евро покинул исторический максимум, который был установлен вчера.

Курс российского рубля подскочил на 0,0222 BYN до 3,4853 BYN/100 RUB.

Напомним, что в начале недели рубль РФ подорожал до максимума за четыре месяца.
 
 
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Валютная корзина подорожала всего на 0,06%, после вчерашнего обвала на 0,57%.
 
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