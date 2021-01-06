Таким образом они обеспечили погашение якобы нанесенных убытков от деятельности культурно-просветительского проекта на случай, если суд признает их виновными.





Cвободе рассказала дочь Юлии Слуцкой Александра. О том, что 6 января на счет Следственного комитета родные задержанных сотрудников "Gресс-клуба" перечислили почти 110 тысяч рублей,рассказала дочь





"Сегодня мы внесли плату на счет Следственного комитета? - рассказала Александра Слуцкая. - Это называется “обеспечение погашения нанесенных убытков" — 109 769 рублей. Такая сумма фигурирует в материалах дела. В компенсации средств участвовали родные всех задержанных"





По словам Александры Слуцкой, компенсация средств не означает признания вины обвиняемыми.





Напомним, Юлию Слуцкую и ряд других сотрудников "Пресс-клуба" обвиняют в уклонении от уплаты налогов и содействии этому.





31 декабря предъявили обвинения





Юлии Слуцкой, основательницы " пресс-клуба»,

Сергею Ольшевскому, финансовому директору,

Алле Шарко, программному директору,

Петру Слуцкому, оператору,

Денису Соколовскому, оператору.





Всех их содержат под стражей в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске







