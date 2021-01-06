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Государство-вымогатель: родные задержанных по делу "Пресс-клуба" перечислили СК 110 тысяч рублей

06.01.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Родные арестованных по делу "Пресс-клуба" перечислили на счет Следственного комитета 110 тысяч рублей.

Таким образом они обеспечили погашение якобы нанесенных убытков от деятельности культурно-просветительского проекта на случай, если суд признает их виновными.

О том, что 6 января на счет Следственного комитета родные задержанных сотрудников "Gресс-клуба" перечислили почти 110 тысяч рублей, Cвободе рассказала дочь Юлии Слуцкой Александра.

"Сегодня мы внесли плату на счет Следственного комитета? - рассказала Александра Слуцкая. - Это называется “обеспечение погашения нанесенных убытков" — 109 769 рублей. Такая сумма фигурирует в материалах дела. В компенсации средств участвовали родные всех задержанных"

По словам Александры Слуцкой, компенсация средств не означает признания вины обвиняемыми.

Напомним, Юлию Слуцкую и ряд других сотрудников "Пресс-клуба" обвиняют в уклонении от уплаты налогов и содействии этому.

31 декабря предъявили обвинения

Юлии Слуцкой, основательницы " пресс-клуба»,
Сергею Ольшевскому, финансовому директору,
Алле Шарко, программному директору,
Петру Слуцкому, оператору,
Денису Соколовскому, оператору.

Всех их содержат под стражей в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.
 
Теги: Минск
 
 
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Родные арестованных по делу "Пресс-клуба" перечислили на счет Следственного комитета 110 тысяч рублей.
 
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