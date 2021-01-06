В футболе устанавливают ежемесячный потолок зарплат -- 5,8 тыс. долларов









Tribuna.com , процесс уже запущен. За пару недель до Нового года руководство АБФФ собрало представителей элитных клубов, чтобы обсудить введение зарплатного лимита. Менеджеры, присутствовавшие на мероприятии, не сомневаются, что потолок будет введен уже перед сезоном-2021. По нашим сведениям, руководители Дома футбола намекнули, что в случае отказа принимать новые финансовые правила клубы попросту лишатся государственной поддержки. По информации, процесс уже запущен. За пару недель до Нового года руководство АБФФ собрало представителей элитных клубов, чтобы обсудить введение зарплатного лимита. Менеджеры, присутствовавшие на мероприятии, не сомневаются, что потолок будет введен уже перед сезоном-2021. По нашим сведениям, руководители Дома футбола намекнули, что в случае отказа принимать новые финансовые правила клубы попросту лишатся государственной поддержки.





По новому положению АБФФ «О фиксированных ежемесячных заработных платах» 15 тысяч белорусских рублей без учета премиальных – потолок зарплаты игрока чемпионата Беларуси (примерно 5,8 тысяч долларов по курсу на начало января). Такие деньги разрешал платить лишь футболистам белорусской «националки» (для такого статуса необходимо сыграть не менее 50 процентов матчей за два последних года) и троим легионерам в каждом клубе. При этом фонд ежемесячной общекомандной заработной платы в каждом клубе не должен превышать 150 тысяч рублей.





Зарплата главного тренера в новом году не должна превышать 8 тысяч рублей, старший не сможет зарабатывать больше 5 тысяч, а жалование тренера-ассистента ограничат 4 тысячами. Снова-таки без учета премиальных.





На бонусы для футболистов и представителей тренерско-административного штаба пока что установлены следующие лимиты:





– общекомандный бонус за победу в матче чемпионате – не более 30 тысяч рублей





– общекомандный бонус за победу в игре Кубка – не более 20 тысяч





– за победу в еврокубковой встрече – не более 60 тысяч на всю команду.