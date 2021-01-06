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Беларусбанк может выступить организатором инвестиционного фонда

06.01.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минфин аккредитовал Беларусбанк для осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционного фонда.

Напомним, закон об инвестиционных фондах устанавливает, что деятельность специализированного депозитария осуществляется на основании договора на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению:

с управляющей организацией;

с акционерным инвестиционным фондом, который самостоятельно управляет своим имуществом, предназначенным для инвестирования.

Источник на финансовом рынке рассказал OL, что Беларусбанк может выступить организатором инвестиционного фонда. Во-первых, потому, что на услуги такого фонда есть спрос. А во-вторых, к этому стимулирует льгота, предусмотренная новой редакцией Налогового кодекса с 1 января: от обложения налогом на прибыль освобождается до 1 января 2025 года прибыль инвестиционных фондов, зарегистрированных в Беларуси, от осуществления инвестиционных операций, а также дивиденды, получаемые инвесторами — юридическими лицами от участия в таких фондах.

Кроме того, имеет значение, что до 1 января 2025 года от подоходного налога освобождаются доходы, полученные инвесторами-физлицами от участия в инвестиционных фондах, зарегистрированных в Беларуси.

Однако Беларусбанку придется считаться с ограничением, установленным законом об инвестиционных фондах: спецдепозитарий может рассчитывать на долю в уставном фонде управляющей организации не выше 10%.
 
 
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Минфин аккредитовал Беларусбанк для осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционного фонда.
 
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