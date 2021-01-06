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Беларусбанк может выступить организатором инвестиционного фонда
Источник материала: Партизан
Минфин аккредитовал Беларусбанк для осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционного фонда.
Напомним, закон об инвестиционных фондах устанавливает, что деятельность специализированного депозитария осуществляется на основании договора на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению:
с управляющей организацией;
с акционерным инвестиционным фондом, который самостоятельно управляет своим имуществом, предназначенным для инвестирования.
Источник на финансовом рынке рассказал
Кроме того, имеет значение, что до 1 января 2025 года от подоходного налога освобождаются доходы, полученные инвесторами-физлицами от участия в инвестиционных фондах, зарегистрированных в Беларуси.
Однако Беларусбанку придется считаться с ограничением, установленным законом об инвестиционных фондах: спецдепозитарий может рассчитывать на долю в уставном фонде управляющей организации не выше 10%.
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Минфин аккредитовал Беларусбанк для осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционного фонда.
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