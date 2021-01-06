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Из-за российского рубля лихорадит и беларусский

06.01.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Евро покинул исторический максимум, а доллар упал ниже минимума за две недели на бирже 6 января.

Валютная корзина подорожала всего на 0,06%, после вчерашнего обвала на 0,57%. Вчера рубль РФ тащил корзину вниз, он же сегодня поднимает её вверх.

Курс доллара обвалился сразу на 0,0166 BYN до 2,5655 BYN/USD.

Сегодня прервалась серия из трёх укреплений подряд, за время которой стоимость доллара успела вырасти всего на 0,0113 BYN.

Доллар опустился до минимума за 16 дней.

Если на торгах в понедельник объём торгов долларом превысил $75 млн. (максимум за 130 дней), то сегодня он составил всего $17 млн.

Курс евро снизился на 0,0055 BYN до 3,1648 BYN/EUR. Евро покинул исторический максимум, который был установлен вчера.

Курс российского рубля подскочил на 0,0222 BYN до 3,4853 BYN/100 RUB.

Напомним, что в начале недели рубль РФ подорожал до максимума за четыре месяца.

Итоги первой рабочей недели 2021 года

Первая неделя выдалась очень короткая — всего три рабочих дня, но белорусскому рублю хватило времени, чтобы укрепиться ко всем валютам:

курс доллара −0,0134 BYN (−0,52%);
курс евро −0,0032 BYN (−0,10%);
курс российского рубля −0,0018 BYN (−0,05%);
стоимость корзины валют −0,22%.

Итоги декабря на БВФБ

За декабрь белорусский рубль смог незначительно подорожать к доллару и существенно девальвироваться к евро и российскому рублю:

курс доллара −0,0084 BYN (−0,32%);
курс евро +0,0693 BYN (+2,24%);
курс российского рубля +0,0889 BYN (+2,62%);
валютная корзина +1,66%.

Итоги девальвации 2020 года

Белорусский рубль уверенно девальвировался ко всем валютам. Евро подорожал на треть, а доллар почти на четверть.

Примечательно, что российский рубль по итогам года и по итогам декабря подорожал одинаково.

курс доллара +0,4704 BYN (+22,31%);
курс евро +0,8043 BYN (+34,03%);
курс российского рубля +0,0889 BYN (+2,62%);
валютная корзина +14,09%.

Центробанк России

Банк России первый раз установит новые официальные курсы валют только 11 января и действовать они будут с 12 января. А до тех пор будут действовать последние официальные курсы, которые были установлены в конце 2020 года:

доллар 73,8757 RUB/USD;
евро 90,7932 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Евро покинул исторический максимум, а доллар упал ниже минимума за две недели на бирже 6 января.
 
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