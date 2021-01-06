Интерьер к Рождеству. Смотрите, как легко и просто можно создать праздничное настроение дома

Источник материала: Tut.by

Обстановка этой трехкомнатной квартиры Варшаве нестандартна: в ней сочетаются элементы, характерные для стилей бохо и винтаж, лофт. Но сегодня мы расскажем и покажем, как выглядит это жилье после того, как перед Рождеством с ним поработали дизайнеры студии Decoroom. Как пишет f5.pl, сбалансированные новогодние украшения, подчеркивающие теплую семейную атмосферу, гармонично сочетаются с интерьером.

Владелец квартиры в первую очередь хотел, чтобы дома после напряженной работы было комфортно. Умело комбинируя различные стили и материалы, дизайнеры создали интерьер, излучающий умиротворение и тепло, которые так необходимы особенно во время Рождества.



Фото: Marta Behling

Сбалансированные новогодние украшения, подчеркивающие теплую семейную атмосферу, гармонично сочетаются с интерьером. Для них использовали плетение, лен, шерсть.

Праздничные украшения, композиции из натуральных растений и декоративные звезды отлично вписываются в дизайн гостиной, вдохновленной стилями бохо и эко.



Фото: Marta Behling

Первую скрипку в гостиной играет удобный карамельный диван. Рядом, в обеденной зоне, стоит большой прямоугольный стол. Над ним — тканые светильники. Это сильный акцент в интерьере, гармонирующий с джутовым ковром и дубовым полом ручной работы. Благодаря натуральным украшениям в виде еловых веток, грецких орехов, красных яблок и гранатов стол выглядит празднично и нарядно.



Фото: Marta Behling

Кухня относится к эстетике мягкого лофта и винтажа. Об этом говорят бытовая техника в стиле ретро: медная вытяжка, черный холодильник и духовка. Дизайнеры совместили их с простыми фасадами кухонной мебели, кожаными ручками и сделанной на заказ стальной полкой с холодильником. На полках рядом с предметами повседневного обихода на кухне висит Вифлеемская звезда и несколько рождественских украшений.



Фото: Marta Behling



Фото: Marta Behling

В уютной спальне удалось свести к минимуму мебель и украшения, а значит — количество раздражителей, исходящих из окружающей среды. В центре внимания — большая удобная кровать с мягким изголовьем.





Чемоданы 80-х годов играют роль прикроватной тумбочки и одновременно оригинального украшения: плетеный светильник, плетеные корзины и бамбуковая лестница-вешалка — элементы, относящиеся к стилю бохо. Праздничную атмосферу создают красные и зеленые подушки и Вифлеемская звезда.





В ванной архитекторы сослались на эстетику лофта в его уютном, мягком варианте.





Яркая плитка контрастирует с потолком и фрагментами стен в цвете графита и черных аксессуарах: обогревателе, патронах и светильниках.



Фото: Marta Behling

Монохромную композицию нарушает тумба под умывальник оранжевого цвета, на которой стоит зеленая ваза с ветками эвкалипта.