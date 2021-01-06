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Интерьер к Рождеству. Смотрите, как легко и просто можно создать праздничное настроение дома
Источник материала: Tut.by
Обстановка этой трехкомнатной квартиры Варшаве нестандартна: в ней сочетаются элементы, характерные для стилей бохо и винтаж, лофт. Но сегодня мы расскажем и покажем, как выглядит это жилье после того, как перед Рождеством с ним поработали дизайнеры студии Decoroom. Как
Владелец квартиры в первую очередь хотел, чтобы дома после напряженной работы было комфортно. Умело комбинируя различные стили и материалы, дизайнеры создали интерьер, излучающий умиротворение и тепло, которые так необходимы особенно во время Рождества.
Сбалансированные новогодние украшения, подчеркивающие теплую семейную атмосферу, гармонично сочетаются с интерьером. Для них использовали плетение, лен, шерсть.
Первую скрипку в гостиной играет удобный карамельный диван. Рядом, в обеденной зоне, стоит большой прямоугольный стол. Над ним — тканые светильники. Это сильный акцент в интерьере, гармонирующий с джутовым ковром и дубовым полом ручной работы. Благодаря натуральным украшениям в виде еловых веток, грецких орехов, красных яблок и гранатов стол выглядит празднично и нарядно.
Кухня относится к эстетике мягкого лофта и винтажа. Об этом говорят бытовая техника в стиле ретро: медная вытяжка, черный холодильник и духовка. Дизайнеры совместили их с простыми фасадами кухонной мебели, кожаными ручками и сделанной на заказ стальной полкой с холодильником. На полках рядом с предметами повседневного обихода на кухне висит Вифлеемская звезда и несколько рождественских украшений.
В уютной спальне удалось свести к минимуму мебель и украшения, а значит — количество раздражителей, исходящих из окружающей среды. В центре внимания — большая удобная кровать с мягким изголовьем.
Чемоданы 80-х годов играют роль прикроватной тумбочки и одновременно оригинального украшения: плетеный светильник, плетеные корзины и бамбуковая лестница-вешалка — элементы, относящиеся к стилю бохо. Праздничную атмосферу создают красные и зеленые подушки и Вифлеемская звезда.
В ванной архитекторы сослались на эстетику лофта в его уютном, мягком варианте.
Монохромную композицию нарушает тумба под умывальник оранжевого цвета, на которой стоит зеленая ваза с ветками эвкалипта.
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Как декораторы украсили интерьер к Рождеству.
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