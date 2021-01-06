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Фермеры, вы удивитесь: в Японии полкило черешни продали за 10 тысяч долларов

06.01.2021 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв - Sputnik. Полкило черешни нового урожая продали в Японии на торгах примерно за 9,8 тысячи долларов, сообщают СМИ со ссылкой на местную ассоциацию сельскохозяйственных кооперативов. 

© CC0 / Pixabay / krzys16
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Цену этого дорогого лота можно объяснить технологией выращивания ягод. Деревья сорта Сатонисики растут в специальных кадках. С начала лета и до начала октября они находятся в холодильнике, а оттуда их переносят в теплицу.

Там днем для растений поддерживают температуру в 25 градусов, ночью снижают ее до 13 градусов. Это самый ранний сорт черешни. Растят его в городе Тэндо, который гордится своими ранними урожаями.

Префектура Ямагата, к которой относится город, известна своей "самой вкусной черешней в Японии". Три четверти всей выращенной в стране восходящего солнца черешни приходится именно на эту префектуру.

Но даже здесь обычно первые плоды появляются в конце весны и летом. Так что январский урожай – невероятная редкость, отсюда и невероятная цена.

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Теги: Минск
 
 
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Именно в такую цену обошлись несколько десятков отборных крупных ягод самого раннего сорта, которые и ушли к покупателю.
 
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