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Фермеры, вы удивитесь: в Японии полкило черешни продали за 10 тысяч долларов
06.01.2021 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв - Sputnik. Полкило черешни нового урожая продали в Японии на торгах примерно за 9,8 тысячи долларов, сообщают СМИ со ссылкой на местную ассоциацию сельскохозяйственных кооперативов.
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Цену этого дорогого лота можно объяснить технологией выращивания ягод. Деревья сорта Сатонисики растут в специальных кадках. С начала лета и до начала октября они находятся в холодильнике, а оттуда их переносят в теплицу.
Там днем для растений поддерживают температуру в 25 градусов, ночью снижают ее до 13 градусов. Это самый ранний сорт черешни. Растят его в городе Тэндо, который гордится своими ранними урожаями.
Префектура Ямагата, к которой относится город, известна своей "самой вкусной черешней в Японии". Три четверти всей выращенной в стране восходящего солнца черешни приходится именно на эту префектуру.
Но даже здесь обычно первые плоды появляются в конце весны и летом. Так что январский урожай – невероятная редкость, отсюда и невероятная цена.
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Именно в такую цену обошлись несколько десятков отборных крупных ягод самого раннего сорта, которые и ушли к покупателю.
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