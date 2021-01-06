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Эксперт: сегодня в США может получиться сбой традиционной процедуры
06.01.2021 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Политическая система США устроена таким образом, что минимальный, иногда мизерный перевес голосов имеет судьбоносное значение, которое может вмиг изменить ход не только американского, но и мирового политического процесса. 6 января 2021 года, по мнению ряда аналитиков, именно такой день ― подробности от специалиста по американской политике и электоральным событиям Павла Потапейко.
© REUTERS / SHANNON STAPLETON
"Появилась перспектива получить некоторый сбой традиционной процедуры голосования американских конгрессменов по окончательному итогу президентских выборов. Имеется в виду аудит голосов в "спорных" штатах. Однако при этом в рядах "трампистов" нет единства. Некоторые из них, такие как сенатор Митт Ромни, не хотят снова испытывать на прочность американскую демократическую систему, к которой и так в последнее время существенно подорвано доверие", ― отметил собеседник Sputnik.
Комментарий политического эксперта Павла Потапейко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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В рядах "трампистов" нет единства, но интрига сохраняется ― американист Павел Потапейко о продолжении серьезной борьбы американского истеблишмента.
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