Грядут снег и морозы: как подготовиться водителям?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв - Sputnik. Грядущие выходные порадуют белорусов снегом и морозами, а водителям к этой погоде лучше подготовиться заранее.

Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию, избегайте резких движений и держите стекла и зеркала в чистоте - вот основные правила безопасного вождения в зимнее время года.

Столичная Госавтоинспекция рекомендует проверить техническое состояние автомобиля уже сейчас. Особенно это касается владельцев дизельных авто. Низкие температуры негативно влияют на работу аккумулятора, и поэтому завестись в мороз может быть непросто.

Плохо видно?

Одна из возможных проблем - замерзание технических жидкостей.

"Поэтому очень важно знать, при каких минимальных температурах не нарушается нормальное функционирование узлов и агрегатов транспортного средства", - пояснили в ГАИ.

Покупая стеклоомыватель, обратите внимание на данные о том, при какой температуре он замерзает, чтобы не столкнуться с неприятностями в пути.

Будьте готовы к тому, что фары, загрязнившиеся от химических смесей, которыми посыпают дороги, порой не выходит очистить даже омывателем. Видимость в такое время и без того не оптимальная - мокрый асфальт поглощает свет, на многих автомобилях сильно загрязняются еще и боковые стекла и зеркала. Это ухудшает обзор, а значит, нужно быть еще внимательнее на дороге.

"Следует поменять заранее и щетки стеклоочистителя - старые дворники будут лишь размазывать грязь, а зимой в основном приходится ездить в темное время суток, когда сильнее устают глаза и тяжелее сохранять концентрацию", - напомнили в ГАИ.

Без паники

На дорогах зимой нередко можно увидеть колеи, между которыми скапливается грязный снег. При обгоне или перестроениях из колеи приходится выезжать, в итоге протектор может забиться снегом.

"Особенно часто это случается с изношенными шинами. Типичные ошибки водителя в этом случае - паническое нажатие на педаль тормоза или неаккуратные действия рулем", - предупредили в ГАИ.

Сотрудники ГАИ продолжат нести службу в усиленном варианте. Особое внимание- выявлению нетрезвых водителей и пешеходов, а также бесправников.

Если в пути вам понадобилась помощь, сообщите по телефону 102. Экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения, которые попали в сложную ситуацию на дороге.