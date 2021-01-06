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Не меняет ни собственника, ни формат, ни арендатора. Мингорисполком о судьбе магазина «Океан»

06.01.2021 15:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Перед самым Новым годом неравнодушная общественность забурлила: появилась информация, что магазин «Океан», который знают и помнят как минские бабушки-дедушки, так и их внуки, может прекратить свое существование. Сходясь во мнении, что как торговый объект «Океан» морально устарел и не может похвастаться широким ассортиментом, комментаторы переживали, что «при новой власти» исчезнет культовое название и ни следа не останется от знаменитой металлической чешуи на стенах. Но главное управление торговли и услуг Мингорисполкома развенчивает городские тревоги.

— Все в порядке, — цитирует слова начальника управления Нины Емельяновой агентство «Минск-Новости». — Дело в том, что это помещение находится в государственной собственности и оно сдано в аренду обществу с дополнительной ответственностью «Магазин „Океан“». Если магазин отказывается от аренды, то тогда это помещение отправится на аукцион. Но «Океан» не собирается отказываться от аренды, как сообщила мне его директор. К тому же сам «Океан» не может сдать помещение другому юрлицу.

Специалист заверила, что магазин, за многие годы полюбившийся минчанам, не меняет ни формат, ни собственника, ни арендатора.

В то же время под петицией, в которой потенциально новое руководство магазина призывали не менять название и бережно относиться к «космической» чешуе, уже собрано 957 подписей.

 
Теги: Минск
 
 
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Перед самым Новым годом неравнодушная общественность забурлила: появилась информация, что магазин «Океан», который знают и помнят как минские бабушки-дедушки, так...
 
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