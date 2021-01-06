|
Не меняет ни собственника, ни формат, ни арендатора. Мингорисполком о судьбе магазина «Океан»
Источник материала: Onliner
Перед самым Новым годом неравнодушная общественность забурлила: появилась информация, что магазин «Океан», который знают и помнят как минские бабушки-дедушки, так и их внуки, может
— Все в порядке, — цитирует слова начальника управления Нины Емельяновой агентство
Специалист заверила, что магазин, за многие годы полюбившийся минчанам, не меняет ни формат, ни собственника, ни арендатора.
В то же время под петицией, в которой потенциально новое руководство магазина призывали не менять название и бережно относиться к «космической» чешуе, уже собрано 957 подписей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед самым Новым годом неравнодушная общественность забурлила: появилась информация, что магазин «Океан», который знают и помнят как минские бабушки-дедушки, так...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)