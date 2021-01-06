|
За этот год продажи 8K-телевизоров превысят миллион штук. Опрос!
Источник материала: Onliner
Телевизоры 4K только-только становятся обычным делом, а аналитики из Deloitte уже вовсю
8K-телевизоры пока еще остаются дорогими: цены крутятся в районе пяти тысяч долларов и больше. Однако эти модели уже завоевывают нишу в премиальном сегменте. Правда, пока еще совсем небольшую. Для сравнения, всего в год продается примерно 220 миллионов телевизоров, и прогнозируемый миллион — это лишь полпроцента.
Телевизоры 4K появились в 2013 году, но они медленно набирали популярность из-за нехватки контента. Однако сейчас ситуация улучшилась, к тому же вышли Xbox Series X и PlayStation 5 с поддержкой 4K (и даже 8K) в играх. Это должно помочь продажам телевизоров.
А какой телевизор у вас дома?
Чтобы сделать свой выбор,
Читайте также:
43" 3840x2160 (4K UHD), матрица IPS, частота матрицы 50 Гц, Smart TV (Android TV), HDR, Wi-Fi
50" 3840x2160 (4K UHD), матрица VA, частота матрицы 50 Гц, индекс динамичных сцен 2100, Smart TV (Samsung Tizen), HDR, Wi-Fi
32" 1920x1080 (Full HD), частота матрицы 50 Гц, Smart TV (LG webOS), HDR, Wi-Fi
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телевизоры 4K только-только становятся обычным делом, а аналитики из Deloitte уже вовсю делают прогноз о моделях с разрешением 8K. По прогнозам экспертов, продажи по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)