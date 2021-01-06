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За этот год продажи 8K-телевизоров превысят миллион штук. Опрос!

06.01.2021 15:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Телевизоры 4K только-только становятся обычным делом, а аналитики из Deloitte уже вовсю делают прогноз о моделях с разрешением 8K. По прогнозам экспертов, продажи по всему миру превысят миллион штук уже в этом году.

8K-телевизоры пока еще остаются дорогими: цены крутятся в районе пяти тысяч долларов и больше. Однако эти модели уже завоевывают нишу в премиальном сегменте. Правда, пока еще совсем небольшую. Для сравнения, всего в год продается примерно 220 миллионов телевизоров, и прогнозируемый миллион — это лишь полпроцента.

Телевизоры 4K появились в 2013 году, но они медленно набирали популярность из-за нехватки контента. Однако сейчас ситуация улучшилась, к тому же вышли Xbox Series X и PlayStation 5 с поддержкой 4K (и даже 8K) в играх. Это должно помочь продажам телевизоров.

А какой телевизор у вас дома?

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Телевизоры 4K только-только становятся обычным делом, а аналитики из Deloitte уже вовсю делают прогноз о моделях с разрешением 8K. По прогнозам экспертов, продажи по...
 
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