За этот год продажи 8K-телевизоров превысят миллион штук. Опрос!

Источник материала: Onliner

Телевизоры 4K только-только становятся обычным делом, а аналитики из Deloitte уже вовсю делают прогноз о моделях с разрешением 8K. По прогнозам экспертов, продажи по всему миру превысят миллион штук уже в этом году.

8K-телевизоры пока еще остаются дорогими: цены крутятся в районе пяти тысяч долларов и больше. Однако эти модели уже завоевывают нишу в премиальном сегменте. Правда, пока еще совсем небольшую. Для сравнения, всего в год продается примерно 220 миллионов телевизоров, и прогнозируемый миллион — это лишь полпроцента.

Телевизоры 4K появились в 2013 году, но они медленно набирали популярность из-за нехватки контента. Однако сейчас ситуация улучшилась, к тому же вышли Xbox Series X и PlayStation 5 с поддержкой 4K (и даже 8K) в играх. Это должно помочь продажам телевизоров.

А какой телевизор у вас дома?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Классический с ЭЛТ ЖК/плазма с HD/Full HD 4K, конечно. 2021 год уже ведь 8K. Зато хватит надолго Жду лазерный от «Горизонта» Нет телевизора Голосовать

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