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МВД рассказало, когда начнет выдавать биометрические паспорта

06.01.2021 15:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Заместитель начальника Департамента по гражданству по миграции МВД Павел Хрищенович заявил, что на данный момент все подразделения по гражданству и миграции готовы к приему граждан для выдачи биометрических документов. Но пока точной даты для получения такого паспорта нет.

— Все подразделения по гражданству и миграции оснащены новым оборудованием для подачи и выдачи документов. Это оборудование прошло тестирование и опытную эксплуатацию. Все наши сотрудники обучены работе на данном оборудовании, приняли участие в успешной эксплуатации тестовой партии таких документов, — заявил Павел Хрищенович.

— В ближайшее время после того, как будет подписан соответствующий нормативно-правовой акт, Министерство внутренних дел первым сообщит в СМИ о сроках начала выдачи  биометрических документов, -- отметил Хрищанович. -- Граждане Республики Беларусь будут получать идентификационную карту, которая будет действовать внутри страны. Она будет  выдаваться с 14 лет в обязательном порядке  гражданину, до 14 лет — по желанию законных представителей. Одномоментной замены паспортов не будет. То есть даже после даты объявления о вступлении в силу нормативно-правового акта, регламентирующего выдачу, не надо бежать и получать биометрические документы. Так как ныне действующий паспорт будет действовать до срока его окончания.

По словам Хрищановича, биометрический паспорт нужно будет получать, если вы захотите выехать за границу. Кроме того, в указе будут прописаны три срока замены паспортов: в обычном порядке — 15 дней, в ускоренном — 10, в срочном — 5.

 
 
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Заместитель начальника Департамента по гражданству по миграции МВД Павел Хрищенович заявил, что на данный момент все подразделения по гражданству и миграции...
 
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