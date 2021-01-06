Хоккеисты клуба президента Беларуси поздравили воспитанников детдома с Рождеством

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хоккеисты спортивного клуба президента Республики Беларуси поздравили воспитанников детского дома №5 в Минске с Рождеством.

«Для развития детей спорт очень важен. Спорт – это здоровая нация, здоровые люди, здоровое поколение, поэтому мы стараемся и своим детям, и детям, которых посещаем, рассказывать, что такое спорт и как это хорошо для будущего нашей страны», – отметил хоккеист Ярослав Чуприс.

Акция «Рождественская традиция» проходит уже девятый год. Президентская команда посещает детей, оставшихся без родительской опеки. В этом году ребятам подарили 20 новых велосипедов.

Хоккеисты не только дарят подарки, но и играют в спортивные игры, раздают автографы и приглашают на хоккейные арены.