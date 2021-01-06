Цепкало дал «ответ» Всебелорусскому собранию. Он создал Белорусский Демократический форум

Источник материала: Ежедневник

Валерий Цепкало объявил о создании нового проекта, который станет «ответом» Всебелорусскому народному собранию.

Основная цель Белорусского Демократического форума – объединить «все здравые силы в конституционных преобразованиях как разумную альтернативу народного большинства в ответ на псевдонациональное Всенародное собрание», сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан.

Цепкало отметил, что главная цель проекта — «создание широкого международного движения в разных городах и странах мира».

Урбан сообщил, что по инициативе Цепкало создана онлайн-платформа, где любой желающий может принять участие в общественных обсуждениях будущего Беларуси. В ближайшее время планируется организовать круглые столы с привлечением экспертов и активных участников форума, «чтобы максимально вовлечь белорусов в принятие решений будущего», пишет tut.by.

«На сегодня мы запустили один из важнейших вопросов к обсуждению - государственное управление. Мы предлагаем ознакомиться уже с имеющимися материалами, описывающими виды государственного управления и устройства, высказываниями экспертов и лидеров мнений, а также в отдельных ветках президентской, парламентской и смешанной республик, высказать свое отношение, и обсудить все риски по поводу этих систем управления», – рассказал пресс-секретарь.