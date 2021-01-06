Источник материала: Хартия'97

«Режим не ожидал от нас такого массового выхода, а мы вышли» 6.01.2021, 15:21

Фото: AP

Надо продолжать делать неочевидное и невероятное.

Читательница Telegram-канала "Баста!" полностью уверена, что мы сможем победить:

- Мы это сделали, мы в этом участвовали и нам осталось это осознать и в это поверить. Поверив в то, что нас 97%, мы сможем быть вместе, творить, созидать и уважать друг друга, таких разных и противоречивых. Мы сможем победить!

Победить не режим, а самих себя. Свой страх, свой эгоизм, свою лень... Потому что режим - это совокупность наших недостатков, которыми ушлые пользуются себе во благо.

Летом мы сделали то, чего не могло быть. Вот и сейчас нам надо сделать то, чего не может быть. Все попытки сделать очевидное - это провал.

Режим не ожидал от нас такого массового выхода, а мы вышли. Надо продолжать делать неочевидное и невероятное.

Надо управлять точкой сборки, а не лезть в их структурную ловушку. Надо побеждать духом, а не волей - иначе ничего не изменится!

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