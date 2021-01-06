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Экс-боец «Алмаза» о событиях 11 апреля 2011 года: Взрыв в минском метро произошел в полу

06.01.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Экс-боец «Алмаза» о событиях 11 апреля 2011 года: Взрыв в минском метро произошел в полу

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  • 6.01.2021, 14:59
  • 9,717
Экс-боец «Алмаза» о событиях 11 апреля 2011 года: Взрыв в минском метро произошел в полу

Игорь Макар утверждает, что Коновалов и Ковалев — невиновны.

Бывший боец антитеррористического спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар, который опубликовавший резонансную аудиозапись с переговорами экс-главы КГБ, рассказал в эфире "Еврорадио" о взрыве в минском метро.

- Mожет быть, есть какие-то записи, которые бы установили тех, кто выполнил или заказал взрыв в минском метро? Вы что-нибудь знаете об этом?

- Да, у меня есть информация, я ее уже говорил раньше. Позже я опубликую более доступную информацию, и будут кое-какие показания. Но, единственное, что я хочу заявить — это то, что позиционировался взрыв, именно вот эта поставленная сумка, но сам взрыв был непосредственно в полу.

- То есть получается, что сумка здесь ни при чем?

- Нет, абсолютно. Взрыв был именно в полу. В метро, в полу...

- Таким образом, и те люди, которые были за это наказаны смертью — также ни при чем?

- Да, я об этом уже говорил.

Напомним, 11 апреля 2011 года в результате взрыва в минском метро погибли 15 человек. Власти заявили о причастности к взрыву Владислава Ковалева и Дмитрия Конавалова. Они были осуждены и расстреляны. Однако версия властей вызывает много вопросов. К примеру, адвокат Конавалова утверждает, что его подзащитного не было в метро во время взрыва.

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Игорь Макар утверждает, что Коновалов и Ковалев — невиновны.
 
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