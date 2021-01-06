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Брестскому активисту Андрею Шарендо суд назначил 15 суток ареста

06.01.2021 15:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Московского района Бреста 6 января вынес решение по делу по ч. 3 ст. 23.34 КоАП активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Шарендо. На судебное заседание активист не пришел, его интересы представлял адвокат.  

Брестскому активисту Андрею Шарендо суд назначил 15 суток ареста

Как сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин, суд признал Шарендо виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии 8 ноября в Минске и назначил наказание в виде 15 суток административного ареста. Основанием для обвинительного постановления стала размещенная в социальной сети фотография с акции протеста, на которой был снят Шарендо.

Сотрудники милиции задержали активиста вечером 29 декабря в Бресте у подъезда его дома. Шарендо доставили в Ленинский РОВД и поместили в ИВС. Основанием для задержания стал бело-красно-белый флаг на балконе квартиры, где проживает с семьей активист. 1 января за это правонарушение Шарендо было вынесено предупреждение.

Из ИВС его не выпустили и задержали за участие в акции 8 ноября в Минске. 4 января Шарендо доставили в суд Московского района, который начал рассматривать административное дело по этому факту.

На судебном заседании Шарендо заявил ходатайства об ознакомлении с материалами дела и о предоставлении адвоката. Они были удовлетворены. Следующее заседание было назначено на 6 января. Активиста освободили из-под стражи.

Ранее Андрея Шарендо неоднократно судили за участие в акциях сторонников перемен и наказывали административным арестом.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Суд Московского района Бреста 6 января вынес решение по делу по ч. 3 ст. 23.34 КоАП активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Шарендо. На судебное...
 
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