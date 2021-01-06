Штаб Цепкало инициировал Белорусский демократический форум

Команда экс-претендента в президенты Валерия Цепкало инициировала Белорусский демократический форум — платформу, которая объединит инициативы по преобразованию политического устройства страны, сообщил БелаПАН пресс-секретарь политика Алексей Урбан.





По его словам, демфорум призван решить три задачи. Первая — рассказать максимально большому числу граждан, какими бывают политические системы и в чем их различия, какие системы функционируют в разных странах. Эта информация уже публикуется на сайте платформы, над которым команда работает с октября 2020 года. С середины января на площадке будут проводиться онлайн-дискуссии и опросы.

Вторая задача форума — понять, какую систему хотел бы видеть белорусский народ, отметил Урбан. С помощью технологий прозрачного голосования будет проведен опрос, на котором люди смогут выбрать политическую систему, которую считают оптимальной.

На третьем этапе форум предложит механизм перехода к выбранной системе. К его разработке будут привлекаться отечественные эксперты. По словам Урбана, высказаться на форуме сможет любой гражданин Беларуси, независимо от того, живет он внутри страны или за рубежом. Для участия в закрытых дискуссиях экспертам нужно будет пройти верификацию.

«Никто не спорит с тем, что белорусская конституционная система требует реформирования, что мы хотели бы жить по-новому. Но как по-новому, не знает никто. Мы хотим провести многоцелевое исследование, которое позволило бы понять, как это будет. Мы хотим посредством современных технологий дать народу возможность высказаться, чтобы эксперты их услышали и сформировали механизм перехода к новой конституционной системе», — отметил представитель штаба Цепкало.

Он также заявил, что штаб «будет рад сотрудничеству с другими инициативами в этом же направлении» и синхронизировать действия. «Мы не хотели бы распыления внимания. Нам бы хотелось объединить инициативы, создать такую систему, в которую смогли бы правильно влиться все остальные», — сказал Урбан.

Команда форума намерена вести видеотрансляции важных мероприятий форума и размещать сокращенные видеоролики с самой важной информацией.