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И так бывает: После Нового года гомельчанин забыл, где оставил сына, и обратился в милицию

06.01.2021 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

1 января, после празднования Нового года, гомельчанин забыл, где оставил своего сына. За помощью пришлось обращаться в РОВД.




После Нового года гомельчанин забыл, где оставил сына, и обратился в милицию. Почитайте, где нашли малыша

Приезд милиционеров «отрезвил» мужчину. Он вспомнил, что попросил соседку присмотреть за ребенком. Там-то малыша и нашли, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Теперь рождественские праздники малышу не суждено провести дома. Ребенка отправили в приют, а с отцом будет разбираться милиция и комиссия по делам несовершеннолетних.
 
 
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1 января, после празднования Нового года, гомельчанин забыл, где оставил своего сына. За помощью пришлось обращаться в РОВД.
 
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