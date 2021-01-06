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И так бывает: После Нового года гомельчанин забыл, где оставил сына, и обратился в милицию
Источник материала: Партизан
1 января, после празднования Нового года, гомельчанин забыл, где оставил своего сына. За помощью пришлось обращаться в РОВД.
После Нового года гомельчанин забыл, где оставил сына, и обратился в милицию. Почитайте, где нашли малыша
Приезд милиционеров «отрезвил» мужчину. Он вспомнил, что попросил соседку присмотреть за ребенком. Там-то малыша и нашли, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
Теперь рождественские праздники малышу не суждено провести дома. Ребенка отправили в приют, а с отцом будет разбираться милиция и комиссия по делам несовершеннолетних.
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1 января, после празднования Нового года, гомельчанин забыл, где оставил своего сына. За помощью пришлось обращаться в РОВД.
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