И так бывает: После Нового года гомельчанин забыл, где оставил сына, и обратился в милицию













После Нового года гомельчанин забыл, где оставил сына, и обратился в милицию. Почитайте, где нашли малыша





Приезд милиционеров «отрезвил» мужчину. Он вспомнил, что попросил соседку присмотреть за ребенком. Там-то малыша и нашли, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.





Теперь рождественские праздники малышу не суждено провести дома. Ребенка отправили в приют, а с отцом будет разбираться милиция и комиссия по делам несовершеннолетних.



