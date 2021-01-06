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Kia провела красочную презентацию своего нового логотипа
Источник материала: Tut.by
Сегодня компания Kia представила свой новый логотип, который станет «олицетворением перемен и инноваций», подчеркивают корейцы.
Новый логотип был представлен в ходе эффектного пиротехнического шоу в небе над корейским городом Инчхон. В шоу было задействовано 303 дрона, которые синхронно выпустили сотни фейерверков в художественном представлении, отмечая старт новой эпохе в истории компании. Такое количество беспилотных летательных аппаратов стало новым достижением, которое попало в Книгу рекордов Гиннесса («Самое большое число БПЛА для одновременного запуска фейерверков»).
К слову, новый логотип Kia, который пока не появился на серийных автомобилях марки, можно было увидеть еще в 2019 году на концепте
Обновление логотипа стало продолжением реализации долгосрочной
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Сегодня компания Kia представила свой новый логотип, который станет «олицетворением перемен и инноваций», подчеркивают корейцы.
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