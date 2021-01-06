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Kia провела красочную презентацию своего нового логотипа

06.01.2021 15:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня компания Kia представила свой новый логотип, который станет «олицетворением перемен и инноваций», подчеркивают корейцы.


Новый логотип был представлен в ходе эффектного пиротехнического шоу в небе над корейским городом Инчхон. В шоу было задействовано 303 дрона, которые синхронно выпустили сотни фейерверков в художественном представлении, отмечая старт новой эпохе в истории компании. Такое количество беспилотных летательных аппаратов стало новым достижением, которое попало в Книгу рекордов Гиннесса («Самое большое число БПЛА для одновременного запуска фейерверков»).

К слову, новый логотип Kia, который пока не появился на серийных автомобилях марки, можно было увидеть еще в 2019 году на концепте Imagine, но тогда корейцы почему-то обошли его вниманием. Как бы там ни было, но название бренда теперь написано иным шрифтом и лишено обрамляющего обвала. Помимо полностью обновившегося логотипа Kia представила также новый глобальный слоган бренда — «Movement that inspires».

Обновление логотипа стало продолжением реализации долгосрочной стратегии развития компании («Plan S»), обнародованной в начале прошлого года. Согласно ей Kia сконцентрирует усилия на популяризации электромобилей и предоставлении широкой гаммы услуг мобильности. Ну, а 15 января 2021 года Kia поделится новыми деталями своей стратегии развития — в ходе специальной онлайн-презентации представители компании расскажут о новой «миссии и философии бренда».

 
 
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Сегодня компания Kia представила свой новый логотип, который станет «олицетворением перемен и инноваций», подчеркивают корейцы.
 
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