На авто без спецокраски и маячков: в этом году столичная ГАИ перейдет на скрытое патрулирование

Источник материала: Tut.by

Столичная ГАИ в этом году начнет осуществлять контроль дорожной обстановки с использованием негласных методов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

По словам инспекторов, на службу вместе с экипажами в патрульных транспортных средствах будут заступать сотрудники на авто без отличительной оклейки и маячков. Этот транспорт будет оборудован всеми необходимыми техническими средствами, позволяющими контролировать скоростной режим, соблюдение правил остановки и стоянки, маневрирования, проезда перекрестков и другие нарушения ПДД.

Особое внимание инспекторы уделят бесправникам, которых будут выявлять в транспортном потоке при помощи технических средств.

Патрулирование будет осуществляться преимущественно на аварийно-опасных участках и в местах частого пренебрежения правилами дорожного движения.