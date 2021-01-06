|
На авто без спецокраски и маячков: в этом году столичная ГАИ перейдет на скрытое патрулирование
Источник материала: Tut.by
Столичная ГАИ в этом году начнет осуществлять контроль дорожной обстановки с использованием негласных методов. Об этом
По словам инспекторов, на службу вместе с экипажами в патрульных транспортных средствах будут заступать сотрудники на авто без отличительной оклейки и маячков. Этот транспорт будет оборудован всеми необходимыми техническими средствами, позволяющими контролировать скоростной режим, соблюдение правил остановки и стоянки, маневрирования, проезда перекрестков и другие нарушения ПДД.
Особое внимание инспекторы уделят бесправникам, которых будут выявлять в транспортном потоке при помощи технических средств.
Патрулирование будет осуществляться преимущественно на аварийно-опасных участках и в местах частого пренебрежения правилами дорожного движения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особое внимание инспекторы уделят бесправникам, которых будут выявлять в транспортном потоке при помощи технических средств.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)