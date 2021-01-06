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Куда сходить в Минске на больших выходных? Праздничная программа от городских властей
Источник материала: Tut.by
На очередные большие выходные минские власти
Все большие выходные и вплоть до 14 января минчане и гости столицы могут посетить «Калядны кірмаш». Праздничные ярмарки работают на Октябрьской площади с 12.00 до 20.00, а также возле Дворца спорта с 14.00 до 21.00.
В Ботаническом саду в большие выходные продолжит работать «Зімовы фэст»: посетителей обещают порадовать рождественскими ярмарками, фудкортами, интерактивными играми и познавательными квестами. Также там можно посмотреть на домик Деда Мороза и елочную зону.
А вот какие активности можно будет посетить только 7 января:
В субботу, 9 января, в музее народной архитектуры и быта в Озерце в 14.00 стартуют народные гуляния «Шчадрэц», а в 11.00 в Центре технического и художественного творчества Фрунзенского района «Зорка» (ул. Одинцова, 10) начнется концертно-игровая программа «Новогодний серпантин».
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Минчане и гости столицы смогут поучаствовать в разнообразных активностях, в числе которых ярмарки, концерты, представления и интерактив.
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