Куда сходить в Минске на больших выходных? Праздничная программа от городских властей

Источник материала: Tut.by

На очередные большие выходные минские власти запланировали разнообразные активности в разных районах столицы: ярмарки, концерты, представления и интерактив.



Фото:TUT.BY

Все большие выходные и вплоть до 14 января минчане и гости столицы могут посетить «Калядны кірмаш». Праздничные ярмарки работают на Октябрьской площади с 12.00 до 20.00, а также возле Дворца спорта с 14.00 до 21.00.

В Ботаническом саду в большие выходные продолжит работать «Зімовы фэст»: посетителей обещают порадовать рождественскими ярмарками, фудкортами, интерактивными играми и познавательными квестами. Также там можно посмотреть на домик Деда Мороза и елочную зону.

А вот какие активности можно будет посетить только 7 января:

в домике Деда Мороза в парке Горького действует интерактивная программа «В гостях у Дедушки Мороза», а в 13.00 в парке начнется «Рождественский фестиваль семьи»;

действует интерактивная программа «В гостях у Дедушки Мороза», а в 13.00 в парке начнется «Рождественский фестиваль семьи»; в 16.00 в культурно-спортивном центре УП «Минское отделение БЖД» (Чкалова, 7) пройдет концерт «Рождество с любимыми артистами»;

(Чкалова, 7) пройдет концерт «Рождество с любимыми артистами»; на станциях детской железной дороги «Заслонова» и «Сосновый бор» пройдет театрализованное представление «Новогодний экспресс», которое можно будет увидеть в 11.00, 12.40, 14.20 и 16.00;

«Заслонова» и «Сосновый бор» пройдет театрализованное представление «Новогодний экспресс», которое можно будет увидеть в 11.00, 12.40, 14.20 и 16.00; в Малом зале Белгосфилармонии в 19.00 начнется концерт фортепианной музыки «В рождественский вечер»;

в 19.00 начнется концерт фортепианной музыки «В рождественский вечер»; в Минском государственном дворце детей и молодежи пройдет детская музыкальная сказка «Новогодний переполох, или Добро пожаловать в Простоквашино» — посмотреть представление всей семьей можно в 10.00, 13.30, 15.00 и 17.30.

В субботу, 9 января, в музее народной архитектуры и быта в Озерце в 14.00 стартуют народные гуляния «Шчадрэц», а в 11.00 в Центре технического и художественного творчества Фрунзенского района «Зорка» (ул. Одинцова, 10) начнется концертно-игровая программа «Новогодний серпантин».