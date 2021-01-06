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Куда сходить в Минске на больших выходных? Праздничная программа от городских властей

06.01.2021 15:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На очередные большие выходные минские власти запланировали разнообразные активности в разных районах столицы: ярмарки, концерты, представления и интерактив.


Фото:TUT.BY

Все большие выходные и вплоть до 14 января минчане и гости столицы могут посетить «Калядны кірмаш». Праздничные ярмарки работают на Октябрьской площади с 12.00 до 20.00, а также возле Дворца спорта с 14.00 до 21.00.

В Ботаническом саду в большие выходные продолжит работать «Зімовы фэст»: посетителей обещают порадовать рождественскими ярмарками, фудкортами, интерактивными играми и познавательными квестами. Также там можно посмотреть на домик Деда Мороза и елочную зону.

А вот какие активности можно будет посетить только 7 января:

  • в домике Деда Мороза в парке Горького действует интерактивная программа «В гостях у Дедушки Мороза», а в 13.00 в парке начнется «Рождественский фестиваль семьи»;
  • в 16.00 в культурно-спортивном центре УП «Минское отделение БЖД» (Чкалова, 7) пройдет концерт «Рождество с любимыми артистами»;
  • на станциях детской железной дороги «Заслонова» и «Сосновый бор» пройдет театрализованное представление «Новогодний экспресс», которое можно будет увидеть в 11.00, 12.40, 14.20 и 16.00;
  • в Малом зале Белгосфилармонии в 19.00 начнется концерт фортепианной музыки «В рождественский вечер»;
  • в Минском государственном дворце детей и молодежи пройдет детская музыкальная сказка «Новогодний переполох, или Добро пожаловать в Простоквашино» — посмотреть представление всей семьей можно в 10.00, 13.30, 15.00 и 17.30.

В субботу, 9 января, в музее народной архитектуры и быта в Озерце в 14.00 стартуют народные гуляния «Шчадрэц», а в 11.00 в Центре технического и художественного творчества Фрунзенского района «Зорка» (ул. Одинцова, 10) начнется концертно-игровая программа «Новогодний серпантин».

 
 
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Минчане и гости столицы смогут поучаствовать в разнообразных активностях, в числе которых ярмарки, концерты, представления и интерактив.
 
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