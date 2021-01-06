Пошлины нет: посмотрите, как автовладельцы ринулись проходить техосмотр

Источник материала: Sputnik Беларусь

Sputnik посмотрел, как увеличилось количество желающих оперативно пройти техосмотр, а также снять с регистрационного учета свой автомобиль.

Белтехосмотр приводит статистику: за прошлый год в стране выдано 726 055 разрешений на допуск к участию в дорожном движении (это почти на 37% меньше, чем было в 2019-м). И констатирует: за первые дни 2021-го выдано разрешений на 32,5% больше, чем за 4 января 2020-го.

Определенный ажиотаж пройти техосмотр уже традиционно отмечается в первые дни нового года, но такого, как сейчас, не было уже давно, уверяют автолюбители. И правда: на станции диагностики №56 в столичном микрорайоне Новинки наблюдаются очереди из 10 машин.

Водитель Андрей говорит, что он всегда в начале года проходит техосмотр, и сейчас подошел новый срок.

© Sputnik Станислав Лобатый По словам начальника диагностической станции, количество автомобилей за несколько дней 2021-го выросло в разы

"Раньше приезжал, вообще никого не было в очереди, а сейчас такая горячка. Приезжал вчера еще, но было очень много машин: не успел пройти. Сегодня передо мной 10 машин, надеюсь, получится", - рассказывает он.

Еще один автовладелец, Геннадий, приехал проходить техосмотр на новеньком Kia, "потому что надо".

"Машина свежая, хочется быть уверенным, что все с ней хорошо. Непривычно, конечно, наблюдать такие очереди", - поясняет мужчина.

Начальник диагностической станции Юрий Космович говорит, что количество автомобилей за несколько дней 2021-го выросло в разы.

"Сегодня уже порядка 40 машин приехало, а перед новым годом принимали в день максимум 20. Справляемся: пропускная способность станции около 100 автомобилей в день (на один уходит от 15 до 30 минут в зависимости от категории транспортного средства). Телефоны разрываются, люди звонят записаться. Ближайшие четыре дня у нас уже расписаны", - констатирует Юрий.

© Sputnik Станислав Лобатый Сейчас у водителей появилась возможность пройти техосмотр относительно дешево

Он поясняет, что сейчас у автовладельцев появилась хорошая возможность пройти техосмотр дешево (услуги диагностиков – 30 рублей, "наклейка" – 8,70 рублей), поскольку госпошлина отменена, а будущий транспортный налог нужно будет заплатить, как только придет оповещение из налоговой.

"Стоимость техосмотра практически сопоставима штрафу за его отсутствие (29 рублей с 1 января), так что почему бы и не пройти. В связи с этим и ажиотаж", - подытоживает начальник станции.

Километровая очередь

В регистрационном пункте транспортных средств для жителей Минска и Минской области за сегодняшнее утро, по информации пропускающего инспектора, скопилось порядка 500 машин. Все они планируют либо снять, либо поставить на учет транспортное средство.

"Вчера 890 машин было, в понедельник 925. Вчера очереди были около километра. Поток, конечно, увеличился. Едут, в основном, снимать с учета", - делится статистикой инспектор.

Минчанин Артем говорит, что решил снять с учета авто, потому что не знает еще, как будет работать транспортный налог.

"У меня несколько машин, и за все, я так понимаю, мне нужно будет заплатить. Решил снять с учета одну из них, возможно, даже продам", - обрисовывает ситуацию водитель.

© Sputnik Станислав Лобатый Некоторые автовладельцы снимают с учета авто, потому что не знают еще, как будет работать транспортный налог

Начальник межрайонного регистрационного отдела ГАИ ГУВД Мингорисполкома Евгений Ясковец связывает увеличившееся количество желающих снять авто с учета с большими выходными.

"Люди решили после нового года и до Рождества решить свои вопросы, хотя мы и 8-го, и 9-го января будем работать. Наплыв есть, но ничего экстраординарного – справляемся. Увеличилось количество людей, которые хотят снять с учета автомобили. Конечно, это связано с введением в силу транспортного налога", - резюмирует Ясковец.