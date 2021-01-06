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Dr. Dre попал в реанимацию и надеется скорое выздоровление
06.01.2021 15:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Знаменитый американский рэпер и продюсер Dr. Dre госпитализирован в больницу Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.
© AFP 2020 / JEAN-BAPTISTE LACROIX
Причиной госпитализации стала аневризма сосуда головного мозга, инцидент произошел в понедельник вечером. Сейчас состояние рэпера оценивается как стабильное.
Dr. Dre уверяет, что чувствует себя хорошо и скоро выпишется из клиники. Рэпер также поблагодарил медперсонал, который за ним ухаживал.
"Спасибо моей семье, друзьям и поклонникам за проявленный интерес и пожелания выздоровления. У меня все отлично, я получаю отличную медицинскую помощь от своей медкоманды. Я скоро покину больницу и вернусь домой", - написал Dr. Dre в своем
Скорейшего выздоровления пожелали Dr. Dre его звездные коллеги, среди которых Снуп Дог, Ice Cube, Missy Elliott и Ciara.
"Молюсь за Dr. Dre и его семью об исцелении и укреплении его разума и тела", -
Рэперу Андре Ромеллу Янгу, известному под псевдонимом Dr. Dre, 55 лет. Он занимается как сольным творчеством, так и продюсированием. Его подопечными были такие звезды, как Snoop Dogg, Эминем, 50 Cent, Xzibit, 2Pac, The Game и Busta Rhymes.
Аневризма головного мозга - патологическое местное расширение просвета сосуда головного мозга. Следствием разрыва аневризмы может стать внутримозговое кровоизлияние.
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На новость отреагировали многие американские селебрити: пожелания выздоровления рэперу направили Снуп Дог, Ice Cube, Missy Elliott и Ciara.
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