Dr. Dre попал в реанимацию и надеется скорое выздоровление

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Знаменитый американский рэпер и продюсер Dr. Dre госпитализирован в больницу Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.

Причиной госпитализации стала аневризма сосуда головного мозга, инцидент произошел в понедельник вечером. Сейчас состояние рэпера оценивается как стабильное.

Dr. Dre уверяет, что чувствует себя хорошо и скоро выпишется из клиники. Рэпер также поблагодарил медперсонал, который за ним ухаживал.

"Спасибо моей семье, друзьям и поклонникам за проявленный интерес и пожелания выздоровления. У меня все отлично, я получаю отличную медицинскую помощь от своей медкоманды. Я скоро покину больницу и вернусь домой", - написал Dr. Dre в своем Instagram .

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Скорейшего выздоровления пожелали Dr. Dre его звездные коллеги, среди которых Снуп Дог, Ice Cube, Missy Elliott и Ciara.

"Молюсь за Dr. Dre и его семью об исцелении и укреплении его разума и тела", - написала Ciara в соцсетях.

Рэперу Андре Ромеллу Янгу, известному под псевдонимом Dr. Dre, 55 лет. Он занимается как сольным творчеством, так и продюсированием. Его подопечными были такие звезды, как Snoop Dogg, Эминем, 50 Cent, Xzibit, 2Pac, The Game и Busta Rhymes.

Аневризма головного мозга - патологическое местное расширение просвета сосуда головного мозга. Следствием разрыва аневризмы может стать внутримозговое кровоизлияние.

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