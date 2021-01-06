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Минское ГАИ будет ездить без опознавательных знаков и маячков

06.01.2021 15:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Столичная Госавтоинспекция вводит новые методы в работе, об этом рассказала пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

© Sputnik / Виктор Толочко
Водитель фуры пытался угнать машину ГАИ, приехавшую ему на помощь

В 2021 году на дорогах города появятся так называемые "невидимые экипажи". Они будут работать наравне со стандартными, но у этих служебных машин не будет маячков и опознавательных знаков. В ГАИ пояснили, что такие меры понадобились для лучшего контроля за дорожной обстановкой. 

"Особое внимание "бесправникам" — нарушителей будут вычленять из транспортного потока с использованием технических средств", - проинформировали в ГАИ.

В машинах без маячков будет находиться оборудование, которое позволит контролировать скоростной режим, соблюдение правил остановки и стоянки, маневрирования, проезда перекрестков, непропуск пешеходов и т.д. Патрулирование, сообщили в ГАИ, будет осуществляться преимущественно на аварийно-опасных участках и в местах частого пренебрежения правилами дорожного движения.

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Теги: Минск
 
 
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В Госавтоинспекции пояснили, что "невидимые экипажи" нужны для лучшего контроля за дорожной обстановкой.
 
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