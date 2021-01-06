Слово «Синезис» исчезло из названий некоторых компаний санкционной Synesis

Источник материала: Onliner

Synesis стала одной из компаний, попавших под санкции в третьем пакете, принятом в отношении белорусских чиновников и юрлиц. Вскоре после этого три компании, входящие в группу Synesis, были переименованы — из них пропало слово «Синезис». Внимание на такие изменения обратило издание «Еврорадио».

На сайте Единого государственного регистра (ЕГР) по слову «Синезис» можно найти пять компаний: «Синезис Стратус», «Синезис Феникс», «Синезис Алеф», «Синезис Стигма» и просто «Синезис».

А еще три компании теперь носят другие имена: «Синезис Лото» превратилась в «Ридотто», «Синезис Атлас» отныне именуется «Атлас Акме», а «Синезис Скай» теперь известна как «Скай Ноулимит». Все они по-прежнему юридически расположены в одном здании на столичной улице Платонова.

В санкционном списке Евросоюза сказано , что Synesis предоставила белорусским властям платформу, которая по видео может распознавать лица людей. Кроме этого, «сотрудникам Synesis запрещено общаться на белорусском языке, что является нарушением трудовых прав». Synesis назвала санкции в отношении себя «ошибочными» и планирует обжаловать их.