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Слово «Синезис» исчезло из названий некоторых компаний санкционной Synesis

06.01.2021 15:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Synesis стала одной из компаний, попавших под санкции в третьем пакете, принятом в отношении белорусских чиновников и юрлиц. Вскоре после этого три компании, входящие в группу Synesis, были переименованы — из них пропало слово «Синезис». Внимание на такие изменения обратило издание «Еврорадио».

На сайте Единого государственного регистра (ЕГР) по слову «Синезис» можно найти пять компаний: «Синезис Стратус», «Синезис Феникс», «Синезис Алеф», «Синезис Стигма» и просто «Синезис».

А еще три компании теперь носят другие имена: «Синезис Лото» превратилась в «Ридотто», «Синезис Атлас» отныне именуется «Атлас Акме», а «Синезис Скай» теперь известна как «Скай Ноулимит». Все они по-прежнему юридически расположены в одном здании на столичной улице Платонова.

В санкционном списке Евросоюза сказано, что Synesis предоставила белорусским властям платформу, которая по видео может распознавать лица людей. Кроме этого, «сотрудникам Synesis запрещено общаться на белорусском языке, что является нарушением трудовых прав». Synesis назвала санкции в отношении себя «ошибочными» и планирует обжаловать их.

 
 
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Synesis стала одной из компаний, попавших под санкции в третьем пакете, принятом в отношении белорусских чиновников и юрлиц. Вскоре после этого три компании, входящие...
 
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