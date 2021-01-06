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Слово «Синезис» исчезло из названий некоторых компаний санкционной Synesis
Источник материала: Onliner
Synesis стала одной из компаний, попавших под санкции в третьем пакете, принятом в отношении белорусских чиновников и юрлиц. Вскоре после этого три компании, входящие в группу Synesis, были переименованы — из них пропало слово «Синезис». Внимание на такие изменения обратило издание «Еврорадио».
На сайте Единого государственного регистра (ЕГР) по слову «Синезис» можно найти пять компаний: «Синезис Стратус», «Синезис Феникс», «Синезис Алеф», «Синезис Стигма» и просто «Синезис».
А еще три компании теперь носят другие имена: «Синезис Лото»
В санкционном списке Евросоюза
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Synesis стала одной из компаний, попавших под санкции в третьем пакете, принятом в отношении белорусских чиновников и юрлиц. Вскоре после этого три компании, входящие...
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