Водитель остановился, чтобы спасти косулю от бродячих собак. Было опасно, но псы струсили (видео)

Источник материала: Onliner

Удивительная история произошла вчера с нашим читателем Maestro_Bear. Он рассказал корреспонденту Onliner, что ехал по загородной дороге со стороны Минска в направлении Несвижа и за километров 10 до этого города увидел, как на дороге бродячие собаки разрывают косулю. Водитель остановился и бросился спасать животное.

— На трассе бродячие собаки догнали косулю и начали рвать на проезжей части. Сигналом отпугнул их. Косуля ушла в елки, растущие вдоль дороги, а собаки — за ней, стали ее там дальше рвать. Я выбежал из машины, кинулся спасать косулю, — описал произошедшее собеседник.

Была опасность: собаки могли наброситься и на человека.

— Трусливыми оказались, сразу отбежали, когда я с криком бросился к ним. Косуля явно была рада спасению: поднялась, но не убегала. Я даже ее немного погладить успел. Сильных ран у нее не было, разве что связки на ногах ей немного повредили, но ходить она могла хорошо, не хромала. Я охотник и сразу обращаю внимание на такие вещи. Особь нормальная, не маленькая. Она была ослаблена, возможно, из-за того, что собаки ее долго преследовали. Копытные не могут выдержать долгой гонки. Они на короткой дистанции быстры, — рассказал наш читатель.

Мужчина прогнал собак в поле, а косулю поднял, чтобы она смогла отойти подальше.

— Не смог спокойно мимо проехать. Надеюсь, она выжила, — подытожил Maestro_Bear.