Компания Kia впервые за много лет серьезно обновила логотип

Источник материала: Onliner

В начале 2021 года компания Kia представила свой новый логотип и изменила глобальный девиз бренда. По замыслу дизайнеров, новое лого должно напоминать рукописную подпись.

Последний раз логотип Kia менялся в 2012 году. Тогда изменения были совсем незначительны. Настолько кардинальных изменений в символе бренда не было уже несколько десятков лет.

«Новый логотип Kia отражает приверженность компании идее стать олицетворением перемен и инноваций, — говорит президент и генеральный директор Kia Сон Хо Сун (Ho Sung Song). — Автомобильная индустрия переживает эпоху быстрой трансформации, и Kia стремится быть в авангарде изменений, адаптируясь к этим переменам. Новый логотип символизирует наше желание вдохновлять клиентов по мере того, как развивается их потребность в мобильности, а наших сотрудников — справляться с теми вызовами, которые ставит перед нами быстро меняющаяся отрасль».

Новый логотип был представлен во время рекордного пиротехнического шоу, состоявшегося в небе над городом Инчон, Южная Корея. В шоу было задействовано 303 «пиротехнических дрона», которые синхронно выпустили сотни фейерверков в художественном представлении. Такое количество специализированных беспилотных летательных аппаратов стало новым мировым рекордом Книги Гиннесса: «Самое большое число БПЛА для одновременного запуска фейерверков».

Новая глобальная цель бренда и стратегия будут представлены 15 января 2021 года. Помимо полностью обновившегося логотипа, Kia представила также новый глобальный слоган бренда: Movement that inspires.

Для потребителей замена логотипа почти ничего не значит. Ну будет другой шильдик на решетке радиатора, подумаешь. Но для производителя это не менее сложный процесс, чем запуск новой модели. По всему миру автомобильные дилеры сейчас будут вынуждены менять логотипы на своих зданиях и в шоу-румах. Изменятся сотни тысяч листовок и рекламных брошюр. Документы, баннеры, иконки сайтов... Да и сама разработка и согласование логотипа — хлопотное дельце!