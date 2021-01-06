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В Минске пропала 14-летняя Анна Волнова

06.01.2021 16:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Разыскивается 14-летняя минчанка Анна Волнова, сообщает телеграм-канал «Разыскивает милиция».

В Минске пропала 14-летняя Анна Волнова
Источник: телеграм-канал «Разыскивает милиция»

Девочка ушла из дома 4 января около 16:00, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Ранее она уходила неоднократно.

Приметы: на вид 13-14 лет, среднего роста, худощавого телосложения, глаза карие, волосы прямые ниже плеч, окрашенные в темный тон. Была одета в черную болоньевую куртку до пояса, светлые джинсы и темные кроссовки.

Если вам известно местонахождение девочки, просьба сообщить в Минское РУВД по телефонам 8 (029) 507-86-40, 8 (029) 686-76-90 или 102.

 
 
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Разыскивается 14-летняя минчанка Анна Волнова, сообщает телеграм-канал «Разыскивает милиция».
 
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