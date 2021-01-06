Всемирный банк прочит Беларуси падение ВВП на 2,7% в 2021 году

Источник материала: АФН

Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Беларуси на 2,7% в 2021 году. Прогноз опубликован в январском докладе банке «Перспективы глобальной экономики» (Global Economic Prospects, GEP).

В 2022 году ВВП Беларуси может выйти в положительную зону и вырасти на 0,9%.

Эксперты банка прогнозировали, что ВВП Беларуси по итогам 2020 года снизится на 1,6%. Однако, вчера Лукашенко сказал, что падение составило всего 0,5%.