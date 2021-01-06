ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Слухи: глава Нацбанка Каллаур подал в отставку

06.01.2021 16:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Директор интернет-компании Astronim, известный беларусский дизайнер Богдан Коровец сообщил в Фейсбуке, что глава Нацбанка Павел Каллаур подал в отставку.

Слухи: глава Нацбанка Каллаур подал в отставку


В Нацбанке решительно опровергают это сообщение, передает телеграм-канал Экономика.

Кстати, Павел Каллаур руководит Нацбанком с декабря 2014 года. И надо сказать, весьма успешно. За многие годы это фактически первый профессионал во главе Нацбанка. Именно благодаря ему в Беларуси была "покорена" инфляция. 

Но поскольку в обозримом будущем на фоне политического кризиса страну ожидают финансово-экономические потрясения, то, не исключено, что правящий режим захочет включить печатный станок. 

Снова-таки, по слухам, такие попытки давления на Нацбанк со стороны правительства уже предпринимались. Каллаур же известен как ярый противник этого.

Так что, вполне вероятно, что в каждом слухе есть доля слуха... Как говорят, поживем - увидим.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор интернет-компании Astronim, известный беларусский дизайнер Богдан Коровец сообщил в Фейсбуке, что глава Нацбанка Павел Каллаур подал в отставку.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Режим не ожидал от нас такого массового выхода, а мы вышли»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика