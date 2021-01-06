Дмитрий Бага будет играть в Латвии

Источник материала: Tut.by

Полузащитник Дмитрий Бага, о расторжении контракта с которым вчера объявил БАТЭ, стал игроком латвийской «Лиепаи».





За все годы выступлений в БАТЭ (2007−15, 2017−20) у хавбека 307 матчей (пятое место в клубной истории), 189 победных, 31 гол и 27 результативных передач.

Отметим, что главным тренером латвийского клуба является белорус Дмитрий Молош, кроме того, в команде играют еще два наших соотечественника — Валерий Горбачик и Евгений Березкин.