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Дмитрий Бага будет играть в Латвии

06.01.2021 16:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полузащитник Дмитрий Бага, о расторжении контракта с которым вчера объявил БАТЭ, стал игроком латвийской «Лиепаи».


За все годы выступлений в БАТЭ (2007−15, 2017−20) у хавбека 307 матчей (пятое место в клубной истории), 189 победных, 31 гол и 27 результативных передач.

Отметим, что главным тренером латвийского клуба является белорус Дмитрий Молош, кроме того, в команде играют еще два наших соотечественника — Валерий Горбачик и Евгений Березкин.

 
 
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Теперь он игрок латвийской «Лиепаи».
 
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