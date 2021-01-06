«В первом рейсе думал, что вернусь на завод в Жлобин». Как белорус в 19 лет стал дальнобойщиком в Европе

Источник материала: Tut.by

О будущей профессии Владислав Зиньковский начал задумываться, еще когда учился в обычной средней школе Жлобина. Правда, новомодные IT или блогерство, которым грезили его сверстники, парня не привлекали. Другое дело — рассказы дальнобойщиков о поездках. В итоге в сентябре прошлого года Влад уехал в Польшу на курсы, а затем отправился в свой первый рейс. AUTO.TUT.BY поговорил с парнем о том, каково это — быть дальнобойщиком в 19 лет.





«Когда ехал в Европу, хорошо знал немецкий и английский, но водительского опыта не было»

Жлобинскому школьнику Владиславу Зиньковскому всегда нравились грузовые автомобили, а особое удовольствие доставляли ему рассказы водителей-дальнобойщиков о работе. Ближе к выпускным экзаменам Влад проникся этой темой еще больше, часами просиживал у компьютера и смотрел видео, в которых дальнобои рассказывали о рейсах, разгрузках и загрузках, сложных и курьезных ситуациях, водительском быте.

После школы парень поступил в местный металлургический колледж на техника-механика, но уже тогда решил, что после получения диплома станет дальнобойщиком. В 17 лет он пошел на водительские курсы, права категории В получил через две недели после совершеннолетия. Еще через год Влад отучился на курсах на категорию С. Одновременно искал в интернете сведения о курсах по подготовке водителей-дальнобойщиков в Европе, там же он хотел найти работу.

— В Беларуси зарплата водителя намного ниже, чем на Западе, я изучал этот вопрос. Да и в других сферах тоже платят немного. Например, когда был на практике на металлургическом заводе, видел, что люди там тяжело работают с раннего утра и до вечера, но платят им за такой труд маловато. Деньги для меня очень важны, потому что мои родители развелись, когда я был еще школьником. Видел, как тяжело маме, поэтому не хотел быть для нее обузой, а наоборот, хотел сам себя обеспечивать и ей помогать материально, — объяснил свой выбор Влад.



На этом старом «газоне» Влад учился на категорию С

В прошлом году, когда Влад учился на последнем курсе ссуза, он решил подработать водителем, а заодно «накатать» опыт. Но зеленого парнишку не брали даже предприятия, которые предлагали совсем маленькую зарплату и те, где есть постоянная потребность в водительских кадрах.

Тогда же парень рассылал письма и звонил в автошколы Польши, которые готовят дальнобойщиков — просил принять его на обучение. Но и тут была «засада»: как правило, такие учебные заведения принимают водителей с опытом, у которых есть права категории СЕ.

— Я честно сообщал, что у меня нет водительской практики, к тому же я еще не мог ездить на фуре, лишь на грузовике больше 3,5 тонны с прицепом до 7,5 тонны. Зато у меня были свои плюсы: хорошее знание немецкого и английского языков и большое желание освоить профессию. Однако автошколы одна за другой присылали отказ — все же это другая программа, мне нужно было больше часов обучения. Не хотели возиться со мной.

Но кто ищет — тот всегда найдет: спустя время Владу позвонили из автошколы в Познани. Парню сообщили, что готовы принять на курсы. Их стоимость — 5000 злотых, или почти 3,5 тысячи белорусских рублей. Владислав согласился, и будущему ученику выслали необходимые документы, на основании которых ему открыли польскую рабочую визу.

— Рассказал маме о приглашении, она очень растерялась — это стало для нее неожиданностью, хотя она все время поддерживала мою идею, говорила: «Молодец, езжай и учись, потом будешь хорошо зарабатывать».

Сюрпризом для Влада был конверт от мамы с деньгами на обучение. Это была тысяча евро, которые последние годы собирала бабушка парня для его учебы. Год назад ее не стало, но отложенные деньги дождались своего времени.

«В истории этой автошколы в Познани я был самым молодым учеником»

Приезд в Познань Влад называет «выходом из зоны комфорта», ведь это была его первая самостоятельная поездка в европейский город, где нет знакомых и родственников, да еще на такое длительное время.

— До этого моя жизнь была комфортной: проснулся, сходил в колледж, рядом мама, друзья. Есть еда, мама постирает одежду. А тут все сам, понял, что сейчас мне будет тяжело.

В Познани Влад заселили в хостел вместе с другими водителями, которые приехали на обучение. Тут стоит отметить приятный бонус, который предоставили нашему земляку: ему не пришлось платить за жилье, это взяла на себя принимающая сторона, в истории автошколы он был самым молодым учеником.





— Денег на продукты у меня было мало. Но я рассчитывал, что еду на учебу, а не на отдых, поэтому во многом себя ограничивал. Впрочем, мы не голодали: с ребятами из комнаты покупали сообща продукты, потом расходы делили на всех. Сам стирал — в хостеле была стиральная машина. Убирали в комнате по очереди.

На курсах было очень много новой информации для Влада: о режиме труда и отдыха, тахографе, платных дорогах, общении с диспетчерами, полицией и много другого. Парня сразу посадили на тягач DAF XF Euro 6 с полуприцепом (грузовика под категорию С в автошколе не было) и учили ездить по скользкому покрытию, выходить из заноса. Обучал парня инструктор из Украины, поэтому проблемы с пониманием не возникало — общались на русском языке.

— Вождение трудно было осваивать. Ширина фуры — 2,5 метра, не во все повороты входишь, а нужно на встречку где-то выехать. Но зато запарковаться задним ходом у меня получалось очень хорошо.

В ноябре в автошколе были итоговые экзамены в виде теста. Проходил он на русском языке, включал в себя два этапа: в первом — 20 вопросов, нужно ответить правильно не менее чем на 16 из них, во втором — 10 вопросов, правильных ответов должно быть не меньше пяти.

— На все вопросы я ответил за минуту. Не сделал ни одной ошибки! — радуется своим успехам Влад.

Поисками работы Влад занялся еще в сентябре, когда только приехал в Польшу. Но куда он ни звонил, брать его не хотели. Главная проблема была в том, что работать ему можно пока только на грузовике без прицепа общей массой до 7,5 тонны. Коллеги по курсам помогали парню искать подходящие вакансии. Среди подходящих вариантов оказался перевозчик из Кракова, который приглашал водителей с правами категории С.



Сейчас парень работает на таком грузовике

— Они удивились, что мне 19 лет. Все уточняли, точно ли у меня все документы есть. Потом сказали, мол, ничего страшного, что нет опыта, — отправим на стажировку.

Парня попросили оправить копии документов на фирму и заплатить 350 злотых за оформление бумаг. Объяснили: водители обещают, что приедут, а потом находят другую фирму и исчезают, а на их оформление уходит время. Влада это требование насторожило: а не мошенники ли это?

— Я рассказал это маме, а она мне: «Отсылай документы и плати. Обманут — значит получим опыт».

Фирма не обманула: Влада взяли на работу. У перевозчика есть около 40 среднетоннажных грузовиков, работает примерно 50 водителей. Грузы компания возит по всей Европе.

«За первый рейс проехал по девяти странам Европы»

На курсах в Познани Владу говорили, что работа дальнобойщика — это вечная гонка. Парень был готов к этому, но когда его послали в первый стажировочный рейс, он не предполагал, что гнать надо будет настолько сильно.

— Учителю и мне говорят: быстро езжайте, грузитесь. Мы садимся и тут же едем, еще даже не разложив свои вещи в машине. Но надо срочно, потому что ночью в Германии загрузка, а утром разгрузка. Я был в шоке.



На дороге во Франции колесо взорвалось на ходу

В полночь Влад сменил за рулем своего напарника. Парень признается: ехать ночью ему было трудно — переволновался и устал, очень хотелось прилечь. В три часа ночи грузовик стоял под загрузку. Погода тогда была не очень: моросил дождь, был сильный ветер и очень холодно.

— Напарник кричит, надо быстрее растентовать машину, палки еще надо снять. Поляки дают документы, что-то на своем языке говорят, мол, куда-то надо бежать с этими бумагами, а я ничего не понимаю, так вымотался и хотел спать, — вспоминает Владислав.

За рейс парень проехал по девяти странам Европы: по Польше, Германии, Португалии, Швеции, Франции, Испании, Италии, Словении, Венгрии. В пути, когда грузовиком управлял Влад, раздался «взрыв петарды» — это лопнуло колесо. Автомобиль ехал на небольшой скорости, поэтому удалось его удержать. Запаску напарники ставили четыре часа — «это было то еще «удовольствие».

Владу было страшно, когда приходилось ехать по очень узким улицам европейских населенных пунктов: боялся не вписаться в поворот, задеть что-нибудь. В Швеции, когда ехали по Эресуннскому мосту, грузовик очень сильно шатало из-за сильного ветра — тоже внутри все сжималось от ужаса.

— Также быт дальнобойщика — тот еще стресс. Я думал, что будем останавливаться на нормальных паркингах, с удобствами. А оказывается, привязка идет к режиму труда и отдыха: заканчивается рабочее время — припарковался на ближайшей стоянке. Надо готовить еду в машине, с туалетом и душем проблематично, стирать надо в ведре холодной водой, а воду набирать в канистры в запас.

Первую неделю работы Влад даже думал, а не возвратиться ли ему в Жлобин, на завод. Но потом парень освоился и первое негативное впечатление прошло. Он начал обращать внимание на то, что находится вокруг: море, которое он увидел впервые в жизни, альпийские горы, апельсины на деревьях. Удивил его аэропорт Франкфурта с его сотней складов, завод Volvo с кузовами машин, едущих по конвейеру, — словом, впечатлений хватало.



Парень управляет авто и одновременно любуется окружающими красотами

Водитель отметил и еще один плюс, который дал ему фору перед напарником: когда требовалось, Влад вел все переговоры на немецком и английском языках.

Первый рейс Владислава длился 19 дней. За него парню выплатили зарплату стажера. Его наставник оставил об ученике только хорошие отзывы, мол, он очень хорошо освоил практику.

— Запланировано, что 11 января я снова отправлюсь в рейс. Пока не знаю, один или с напарником. Жду этого и уже ничего не боюсь. А на завод возвращаться уже и не думаю.