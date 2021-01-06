Музыкант The Weeknd с ботоксом и филлерами взорвал сеть

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американский певец The Weeknd вызвал ажиотаж в сети: музыкант показался на публике с лицом, изуродованным ботоксом и филлерами.

На протяжении нескольких месяцев бывший парень Беллы Хадид и Селены Гомес появлялся на видео и в обществе с перебинтованным лицом, на своем примере "демонстрируя", что может произойти, если сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Но финал этой истории оказался еще более неочевидным, когда певец снял повязки.

© Photo : Instagram / The Weekend The Weekend

The Weeknd шокировал поклонников трансформацией, которая произошла с его внешностью: исполнитель изменился до неузнаваемости и превратился в человека с раздутым лицом, накаченными губами и новым носом.

Подписчики Twitter уже написали массу комментариев и создали ряд мемов к публикации звезды.

Похоже, что следом за зависимостью от алкоголя, певец решил высмеять другую современную зависимость - увлечение пластическими операциями.

Читайте также: