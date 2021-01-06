Источник материала: Хартия'97

В Японии начали продавать гиперреалистичные 3D-маски с лицами других людей 6.01.2021, 16:25

Видеофакт.

Токийский магазин Kamenya Omote, который специализируется на продаже реквизита для вечеринок, театральных и кинопроектов, начал производить и продавать объемные маски, реалистично имитирующие человеческое лицо, сообщает liga.net со ссылкой на Hyperallergic.

Такие гиперреалистичные маски, напечатанные на 3D-принтере, позволяют примерять на себя внешность любого человека, а от живого лица их отличают неподвижные губы и глаза. По словам владельца магазина Шухей Окавара, покупатели очень интересуются такими масками, а количество заявок на распечатку их лиц достигает 50 штук в день.

Первый экземпляр с лицом Окавары, уже доступен к заказу на сайте магазина. В массовом порядке продукция появится на прилавке Kamenya Omote весной 2021 года. Стоимость одной модели составит около $950. Владелец отмечает, что мощности производства позволят создавать до 100 штук в месяц.

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