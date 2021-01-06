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Эксперты назвали продукты, сильнее всего влияющие на память

06.01.2021 16:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Эксперты назвали продукты, сильнее всего влияющие на память

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  • 6.01.2021, 16:04
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Эксперты назвали продукты, сильнее всего влияющие на память

Стало известно, какие из них положительно и отрицательно сказываются на умственных способностях в старости.

Ученые из университета Айовы в США установили в ходе исследования, что пища, которую человек употребляет в течение жизни, может оказать влияние на когнитивные способности в старости. Об этом рассказывает cursorinfo.co.il.

В исследовании приняли участие 1787 человек в возрасте от 46 до 77 лет.

Так, сохранить умственные способности на уровне в первую очередь поможет сыр. Также положительно на работе мозга сказывается регулярное употребление таких продуктов, как красное вино и баранина. Однако исследователи уточняют, что их нужно есть в небольших количествах и не заменять баранину другим видом красного мяса.

А вот ухудшить работу мозга в старости способно большое потребление сои. Правда, это утверждение касается лишь людей, имеющих повышенный риск болезни Альцгеймера.

Ученые подчеркнули, что были приятно удивлены, узнав, что употребление таких продуктов, как сыр и красное вино, не только улучшает настроение, помогая справиться с неприятностями из-за пандемии, но еще и защищает нас от возрастных изменений когнитивных способностей.

Для более точного вывода о влиянии пищи на работу нашего мозга требуются дополнительные испытания, отметили ученые.

Напомним, проблемы с кожей могут свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе организма. Так, при развитии сахарного диабета многие пациенты сталкиваются с ксерозом – чрезмерной сухостью кожи, из-за чего она становится грубой и склонной к шелушению. Этот факт подтвердился в ходе последнего исследования ученых из США.

По словам врачей, если запустить заболевание, в области суставов, ступней и других частей тела могут появляться трещины. Это связано с повышенным уровнем глюкозы в крови, что приводит к потере жидкости в организме.

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