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Форпост протестов
Источник материала: Хартия'97
Форпост протестов
Успехи минчан приведут к тому, что весь режим завалится эффектом домино.
В теории революции делятся на два типа: центральные и периферийные. В первом случае режим «качают» в столице (Минск), а во втором в регионах.
Протесты в Москве (2011) или Киеве (2014) основывались на центральном типе. Аналогично и в Беларуси, где Минск только согласно официальной статистике оказался самым оппозиционно настроенным. Ведь здесь Лукашенко смогли нарисовать только 64%.
Попытки пойти периферийным типом и «качать» регионы Беларуси - бессмысленно. С учётом того, что страна наша сравнительно небольшая и очень централизованная в системе управления, то изначально необходимо нейтрализовать центр принятия решений.
Далее весь режим завалится эффектом домино.
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Успехи минчан приведут к тому, что весь режим завалится эффектом домино.
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