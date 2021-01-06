|
Активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк перевели в СИЗО
Источник материала: Хартия'97
Активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк перевели в СИЗО
Против нее заведено уголовное дело.
Как стало известно
Как стало известно вчера, в отношении активистки начато уголовное дело по статье 364 УК (Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).
Ранее в квартире Полины Шарендо-Панасюк и ее мужа, активиста «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо, прошел обыск.
Подробнее узнать об обстоятельствах обыска можно на
Сегодня стало известно, что
В семье брестских активистов Андрея и Полины Шарендо два несовершеннолетних сына: им 11 и 4 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Против нее заведено уголовное дело.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)