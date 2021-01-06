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Активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк перевели в СИЗО

06.01.2021 16:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк перевели в СИЗО

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  • 6.01.2021, 15:51
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Активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк перевели в СИЗО
Полина Шарендо-Панасюк

Против нее заведено уголовное дело.

Как стало известно «Белсату», активистка «Европейской Беларуси» из Бреста, мать двоих несовершеннолетних детей Полина Шарендо-Панасюк переведена из ИВС (Изолятора временного содержания) в СИЗО (Следственный изолятор).

Как стало известно вчера, в отношении активистки начато уголовное дело по статье 364 УК (Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

Ранее в квартире Полины Шарендо-Панасюк и ее мужа, активиста «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо, прошел обыск.

Подробнее узнать об обстоятельствах обыска можно на Facebook-странице активиста. Там же опубликован и расчетный счет для желающих финансово поддержать семью.

Сегодня стало известно, что Андрей Шарендо арестован на 15 суток. С начала протестов Андрей Шарендо отсидел уже более 60 суток.

В семье брестских активистов Андрея и Полины Шарендо два несовершеннолетних сына: им 11 и 4 года.

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Теги: Брест
 
 
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