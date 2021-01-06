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10 тысяч долларов за полкило черешни. На торгах в Японии продали коробочку с ягодами раннего сорта

06.01.2021 16:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Полкилограмма черешни в Японии продали почти за 10 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 тысяч долларов за полкило черешни. На торгах в Японии продали коробочку с ягодами раннего сорта

Первые в новом году торги состоялись в префектуре Ямагата. Этот регион считается поставщиком самой вкусной черешни в стране. С молотка ушла коробочка с десятками крупных ягод раннего сорта.

10 тысяч долларов за полкило черешни. На торгах в Японии продали коробочку с ягодами раннего сорта

Невероятно высокая цена связана с особой технологией выращивания. Деревья растут в специальных емкостях. Затем на несколько месяцев их помещают в холодильник, после – в теплицу, где они находятся в особых температурных условиях.

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Новости Японии. Полкилограмма черешни в Японии продали почти за 10 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые в новом году торги...
 
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