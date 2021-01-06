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Комитет госконтроля провел горячую телефонную линию
Источник материала: ОНТ
Своевременная выплата зарплат и трудовые споры. Комитет госконтроля провел горячую телефонную линию.
За два часа поступило три десятка звонков. Были жалобы на предприятия и организации, которые допустили срывы по выплате людям денег. Где-то систематически не платят – в основном по договорам подряда.
Информацию специалисты проверят. В прошлом году контролёры привлекли к ответственности за несвоевременную выплату зарплат более 400 организаций и предпринимателей.
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Своевременная выплата зарплат и трудовые споры. Комитет госконтроля провел горячую телефонную линию. За два часа поступило три десятка звонков. Были жалобы на...
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