Источник материала: ОНТ

Своевременная выплата зарплат и трудовые споры. Комитет госконтроля провел горячую телефонную линию.

За два часа поступило три десятка звонков. Были жалобы на предприятия и организации, которые допустили срывы по выплате людям денег. Где-то систематически не платят – в основном по договорам подряда.

Информацию специалисты проверят. В прошлом году контролёры привлекли к ответственности за несвоевременную выплату зарплат более 400 организаций и предпринимателей.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram