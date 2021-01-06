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В испанском доме престарелых случился пожар, погибла женщина
Источник материала: ОНТ
В результате пожара, который вспыхнул в испанском городе Севилья, умер один человек, 18 пострадали. Об этом
Трагедия унесла жизнь 89-летней женщины. Как сообщили сотрудники спасательной службы, всех пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой медпомощи. Постояльцев дома престарелых, которые не пострадали, перевезли в находящийся рядом спортивный центр. Жители соседних домов приютили некоторых стариков у себя.
О причине возгорания пока ничего не сообщается. Известно, что пожар вспыхнул на третьем этаже дома.
Фото: Скриншот из видео
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В результате пожара, который вспыхнул в испанском городе Севилья, умер один человек, 18 пострадали. Об этом сообщает Reuters. Трагедия унесла жизнь 89-летней женщины. Как...
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