ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В испанском доме престарелых случился пожар, погибла женщина

06.01.2021 16:45 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В испанском доме престарелых случился пожар, погибла женщина

В результате пожара, который вспыхнул в испанском городе Севилья, умер один человек, 18 пострадали. Об этом сообщает Reuters.

Трагедия унесла жизнь 89-летней женщины. Как сообщили сотрудники спасательной службы, всех пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой медпомощи. Постояльцев дома престарелых, которые не пострадали, перевезли в находящийся рядом спортивный центр. Жители соседних домов приютили некоторых стариков у себя.

О причине возгорания пока ничего не сообщается. Известно, что пожар вспыхнул на третьем этаже дома.

Фото: Скриншот из видео

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате пожара, который вспыхнул в испанском городе Севилья, умер один человек, 18 пострадали. Об этом сообщает Reuters. Трагедия унесла жизнь 89-летней женщины. Как...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Японии начали продавать гиперреалистичные 3D-маски с лицами других людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика