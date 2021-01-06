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Тренды в макияже 2021: в моде естественность

06.01.2021 16:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тренды в макияже 2021: в моде естественность

Прошло время контуринга, угольно-черных smoky eyes и ярких орлиных бровей. Оставляем вычурность в ушедшем году (а то и раньше). К 2021 в моду вернулся натуральный макияж. Как с помощью косметических средств превратить себя в икону стиля? Рассказываем!

 

Тон кожи

Плотно тонированная, перепудренная, «плоская» кожа больше не актуальна. Не скрываем больше веснушки и структуру кожи, тяжелый тональный крем и цветную матирующую пудру оставляем для особых случаев. 

В тренде естественность – никакого заметного контуринга, полупрозрачный тон, сияющая и как бы «влажная» кожа. И еще раз – никакого контуринга! Про выделяющийся хайлайтер также забываем.

А вот веснушки не просто не закрашиваем, но и дорисовываем. Для этого используем карандаш для бровей: рисуем точки, а потом прихлопывающими движениями перекрываем легким тоном. Либо делаем веснушки из блесток.

Ну и обязательно придаем свежесть образу с помощью румян. Главное правило их использования – тщательная растушевка. Избегаем «яблочных» щечек. А вот куда их наносить – зависит от формы лица и вашей фантазии!



Брови

Идеальные, графичные и плотно прокрашенные брови больше не уместны. И, тем не менее, нельзя вообще о них забывать. Новый тренд – «мыльные брови» - выглаженные, уложенные вверх волоски, без внутреннего заполнения. Такие брови смотрятся легко, ухоженно и очень модно.


Глаза

Абсолютно не в тренде наслаивать друг на друга тени разного цвета. Также, стараемся не использовать светлые матовые тени. А еще можно больше не учиться рисовать четкие толстые стрелки. Более актуальными стали растушеванные варианты.


Губы

Матовые губы в тон кожи – антитренд, но очень живучий. Возвращаемся к модным тенденциям 2000-х – бежим в магазин за обычным прозрачным блеском и делаем губки «влажными». Либо берем красную помаду и создаем модное сочетание – голая кожа и яркие губы.


Монохромный макияж

Это такой макияж, когда мы подбираем румяна, тени и помаду одного цвета и наносим на себя всю эту красоту, да побольше. Либо даже можем сделать макияж одним средством, например, румянами.


Неон

Все что нужно для создания неонового макияжа – это одно декоративное средство кислотного цвета. Делаем акцент на одной области: неоновый макияж глаз либо неоновые губы.



Фото: Pinterest

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Прошло время контуринга, угольно-черных smoky eyes и ярких орлиных бровей. Оставляем вычурность в ушедшем году (а то и раньше). К 2021 в моду вернулся натуральный макияж....
 
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