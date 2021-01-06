Полицейские нашли «монстра» на пляже в Великобритании

Источник материала: ОНТ

В округе Оттери-Сент-Мэри (Великобритания) полицейские обнаружили на на пряже выброшенную на берег рыбу конгер. Правоохранители прозвали находку «монстром».

Пресс-служба местной полиции опубликовала снимки с рыбой в соцсетях. На фото видно, что длина «монстра» – более метра.

Конгер, также известный как морской угорь, является самым холодостойким из всех угреобразных. Самки этого вида рыб могут весить свыше 100 кг и достигать до трех метров в длину. Размеры самцов несколько меньше.

Фото: twitter / OtteryPolice

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