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США победили в финале молодежного ЧМ по хоккею

06.01.2021 16:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

США победили в финале молодежного ЧМ по хоккею

В Канаде разрешилась интрига молодежного чемпионата мира по хоккею. Золотые медали достались американцев.

В финале сборная США справилась с канадскими сверстниками – 2:0. На 13 минуте счет открыл Алекс Тюркотт. В начале второго отрезка встречи еще одну шайбу забросил Тревор Зэграс. Американцы выиграли титул в пятый раз в истории.

В матче за бронзу команда Финляндии уверенно справилась с россиянами – 4:1. Никто из игроков сборной России не попал в символическую сборную турнира. Лучший вратарь – канадец Дэвон Леви, защитник – финн Топи Ниемиля, нападающий – игрок сборной Германии Тим Штютцле.  

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В Канаде разрешилась интрига молодежного чемпионата мира по хоккею. Золотые медали достались американцев. В финале сборная США справилась с канадскими...
 
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