Трансляции рождественских богослужений из Свято-Духова кафедрального собора пройдут 6 и 7 января

Источник материала: ОНТ

6 и 7 января из Свято-Духова кафедрального собора будут проводиться трансляции рождественских богослужений. Об этом информирует официальный портал Белорусской православной церкви.

Где можно будет посмотреть трансляции рождественских богослужений из Свято-Духова кафедрального:

6 января в 21:45 будет транслироваться вечерняя служба по телеканалу «Беларусь 1».

7 января в 00:00 на телеканале «Беларусь 3» будет прямой эфир трансляция Божественной литургии.

7 января в 10:00 на телеканале «Беларусь 3» пройдет трансляция поздней Божественной литургии.

Фото: БЕЛТА

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