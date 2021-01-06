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Трансляции рождественских богослужений из Свято-Духова кафедрального собора пройдут 6 и 7 января
Источник материала: ОНТ
6 и 7 января из Свято-Духова кафедрального собора будут проводиться трансляции рождественских богослужений. Об этом
Где можно будет посмотреть трансляции рождественских богослужений из Свято-Духова кафедрального:
Фото: БЕЛТА
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6 и 7 января из Свято-Духова кафедрального собора будут проводиться трансляции рождественских богослужений. Об этом информирует официальный портал Белорусской...
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