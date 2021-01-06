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Трансляции рождественских богослужений из Свято-Духова кафедрального собора пройдут 6 и 7 января

06.01.2021 16:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трансляции рождественских богослужений из Свято-Духова кафедрального собора пройдут 6 и 7 января

6 и 7 января из Свято-Духова кафедрального собора будут проводиться трансляции рождественских богослужений. Об этом информирует официальный портал Белорусской православной церкви.

Где можно будет посмотреть трансляции рождественских богослужений из Свято-Духова кафедрального:

  • 6 января в 21:45 будет транслироваться вечерняя служба по телеканалу «Беларусь 1».
  • 7 января в 00:00 на телеканале «Беларусь 3» будет прямой эфир трансляция Божественной литургии.
  • 7 января в 10:00 на телеканале «Беларусь 3» пройдет трансляция поздней Божественной литургии.

Фото: БЕЛТА

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6 и 7 января из Свято-Духова кафедрального собора будут проводиться трансляции рождественских богослужений. Об этом информирует официальный портал Белорусской...
 
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