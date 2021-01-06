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Минское «Динамо» обыграло питерское СКА в матче чемпионата КХЛ
Источник материала: ОНТ
В КХЛ «Динамо» на «Минск-Арене» обыграло один из лучших российских клубов, СКА из Санкт-Петербурга.
Белорусы трижды уступали в счете, но каждый раз находили силы исправить ситуацию.
В основное время шайбы у «Динамо» забрасывали нападающие Зак Митчелл и Павел Варфоломеев – это их первые голы за команду, а также капитан Шейн Принс. Затем именно Принс в дополнительное время и принес победу минчанам – 4:3.
Белорусский клуб набрал 49 очков и поднялся на 5 место в турнирной таблице. Впереди у «Динамо» выездная серия, во время которой пройдут два матча: завтра – с «Динамо» рижским, а в субботу – московским.
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В КХЛ «Динамо» на «Минск-Арене» обыграло один из лучших российских клубов, СКА из Санкт-Петербурга. Белорусы трижды уступали в счете, но каждый раз находили силы...
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