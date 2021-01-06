ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минское «Динамо» обыграло питерское СКА в матче чемпионата КХЛ

06.01.2021 16:45 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Минское «Динамо» обыграло питерское СКА в матче чемпионата КХЛ

В КХЛ «Динамо» на «Минск-Арене» обыграло один из лучших российских клубов, СКА из Санкт-Петербурга.

Белорусы трижды уступали в счете, но каждый раз находили силы исправить ситуацию.

В основное время шайбы у «Динамо» забрасывали нападающие Зак Митчелл и Павел Варфоломеев – это их первые голы за команду, а также капитан Шейн Принс. Затем именно Принс в дополнительное время и принес победу минчанам – 4:3.

Белорусский клуб набрал 49 очков и поднялся на 5 место в турнирной таблице. Впереди у «Динамо» выездная серия, во время которой пройдут два матча: завтра – с «Динамо» рижским, а в субботу – московским.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В КХЛ «Динамо» на «Минск-Арене» обыграло один из лучших российских клубов, СКА из Санкт-Петербурга. Белорусы трижды уступали в счете, но каждый раз находили силы...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Японии начали продавать гиперреалистичные 3D-маски с лицами других людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика