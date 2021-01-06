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На улицах Могилёва в канун праздников появился необычный автомобиль
Источник материала: ОНТ
Белорусы продолжают креативить в праздники, например, украшая свой автомобиль другим на радость.
Свою машину могилевчане Артём и Виктория украшают уже третью зиму. Гирлянды, иллюминация, новогодняя музыка и ёлка. По вечерам всей семьёй колесят по улицам города. Многие делают фото на память, и все без исключения улыбаются, увидев чудо-автомобиль.
Новогодний автомобиль будет разъезжать по Могилёву и на Рождество. А затем украшения отправятся ждать следующей зимы. Новые задумки у авторов уже есть, например, дополнить убранство стилизованной оленьей упряжкой.
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Белорусы продолжают креативить в праздники, например, украшая свой автомобиль другим на радость. Свою машину могилевчане Артём и Виктория украшают уже третью...
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