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Правительство Израиля утвердило введение полного локдауна в стране

06.01.2021 16:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Правительство Израиля утвердило введение полного локдауна в стране

Власти Израиля утвердили двухнедельный локдаун, который будет введен в стране с ночи 8 января. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Israel Info.

Во время локдауна все учреждения образования будут закрыты. Также новые меры предусматривают запрет собираться группами свыше 10 человек в открытом пространстве и свыше 5 – в закрытых помещениях. Работу общественного транспорта сократят на 50%, будут отменены все тренировки, включая занятия профессиональных спортсменов.

Также в силе остаются введенные 25 декабря запреты на отдаление от дома на дистанцию свыше 1 км и на нахождение в домах, кроме собственного. Выходить на улицу можно лишь для покупки лекарств и товаров питания.

Фото: Flash90

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Власти Израиля утвердили двухнедельный локдаун, который будет введен в стране с ночи 8 января. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Israel Info. Во время локдауна все...
 
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