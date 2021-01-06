В выходные синоптики обещают снег и мороз

Источник материала: Ежедневник

В предстоящие выходные в Беларуси ожидаются снег, гололедица и морозы, сообщает Белгидромет.

В четверг, 7 января, на большей части территории Беларуси пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидаются туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от - 5 до + 1, днем будет от - 2 до + 3 градусов.

В пятницу, 8 января, в Беларуси местами ожидается сильный мокрый снег, по большей части страны – осадки в виде снега и дождя. Температура ночью: от -5 до +2, днем от -4 до +3.

В субботу, 9 января, временами будут выпадать осадки, в основном снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью составит от нуля до - 6, в северных районах - до 8 градусов мороза. Днем будет от - 6 по северу до + 1 по югу.

В воскресенье, 10 января, ожидается кратковременные осадки в виде снега. Местами в стране пройдёт мокрый снег. Кроме того, ожидается туман и гололедица на дорогах. Температура воздуха ночью составит от -4 до -11, а на юге страны до -3 градусов, днём – от 1 до 8 градусов ниже нуля, передает БелТА.