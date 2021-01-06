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В Джорджии на выборах в Сенат побеждают демократы

06.01.2021 17:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В южноамериканском штате Джорджия во втором туре выборов в Сенат демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок в напряженной борьбе обходят своих соперников из Республиканской партии, сообщают, в среду, 6 января, издания CNN, CBS и NBC.

Окончательные итоги голосования, имевшего решающее значение для определения расклада сил в верхней палате американского парламента, ожидаются не ранее 8 января.

3 ноября 2020 года, в день проведения выборов президента США, в стране также проходило голосование, по результатам которого распределялось около трети сенаторских мандатов. При этом в штате Джорджия, где действующим сенаторам-республиканцам Пердью и Келли бросили вызов демократы Оссофф и Уорнок, в первом туре ни один из кандидатов не смог набрать абсолютного большинства голосов. В результате был назначен второй тур, передает DW.

Для сохранения большинства в верхней палате Конгресса республиканцам было достаточно получить хотя бы один мандат на выборах в Джорджии. Чтобы добиться патовой ситуации в Сенате, при которой у республиканцев и демократов там было бы по 50 голосов, на выборах в Джорджии должны были бы победить как Оссофф, так и Уорнок. В таком случае демократы де-факто получили бы преимущество на голосовании в Сенате, поскольку, согласно американскому законодательству, верхнюю палату Конгресса возглавляет вице-президент страны, а эту должность 20 января займет член Демократической партии Камала Харрис. Являясь главой Сената, она имеет там право голоса, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.

 
 
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В южноамериканском штате Джорджия во втором туре выборов в Сенат демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок в напряженной борьбе обходят своих соперников из...
 
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